不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片

內地近日有熱傳影片，顯示有男子疑途中不適，順勢坐於路邊一張搖搖椅休息，卻再也不能起來，直接猝死於椅上。事件成為微博熱搜，引起無數網民留言討論生命的無常。

死後數小時始被發現

影片顯示，一名外表看來年紀不大的男子，在16日下午近2時，撐著雨傘，背向閉路電視鏡頭在地點不詳的民居後巷路過。

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途中，男子疑身體不適，看到路旁有一張搖搖椅，便順勢坐到椅上，雨傘則蓋著上半身休息。不過，男子最終未有起來。

數小時後，被其他民眾發現異常，證實男子已猝死在椅上。

有自稱知情者指，死者遺體已經火化，但未透露具體死因。

影片在網上廣泛傳播，大量網民留言討論生命，令事件一度成為微博熱搜第五位。

網民指，「這種安靜地死太好了」、「也算是有福的，省心了。就是惋惜」、「看著真的好年輕」、「比起醫院裡面那種全身插滿管子的活簡直是幸福極了」、「猝死也成大福了嗎」、「上輩子做了好事換這輩子英年早逝？」。

也有網民指，影片沒有具體資料，「死者」身份又未明，擔心會是誤會，甚至是擺拍。