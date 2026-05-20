老高與小茉︱人氣YouTuber八周年首次停直播 「家裡有事」惹粉絲猜測

YouTuber上有逾673萬訂閱的「老高與小茉」頻道，在迎來開播八周年前，突然以「家裡有事」為由，首次取消周年直播慶祝，加上頻道早前傳出逃稅、改為不露面只用聲音做節目等不尋常情況，令粉絲及網民憂慮二人「出事了」。

節目突改純聲音播出

「老高與小茉」夫婦，早前在網絡被瘋傳離婚、涉及逃稅被內地拘留等傳聞；頻道近月更突然將節目形式改為純聲音製作，夫婦二人不再出鏡，被懷疑是AI製作；一向擅於神秘學、外星人題材的「老高」，對美國公布UFO檔案，竟然不發片等異常。

「老高與小茉」月前改為只用聲音不出鏡做節目，已引起猜測。

人氣YouTuber「老高與小茉」突取消周年直播，引起粉絲擔憂。

人氣YouTuber「老高與小茉」突取消周年直播，引起粉絲擔憂。

由於5月18日是「老高與小茉」創立頻道的周年日，過去也會在當天舉行直播慶祝及推出周邊產品。不過，今年「老高」卻在無預警下，突然發出致歉公告，宣布取消所有5.18活動與直播。

特別是，公告中表示，二人因「家裡一些事情需要處理」，決定不舉辦518相關活動，最引發粉絲不安，擔心二人婚姻關係出問題，或其中一人健康不妥。

網民也紛紛留言，「老高真的怪怪的」、「身為好幾年的老高付費會員，真的只能說很不尋常，他每年都絕對會開直播的人」、「希望他們平平安安的」、「看起來是帳號交出去了，總要保命可以理解」、「越看越像是坐實了出事的傳聞……，真心希望你們平安，希望大家的猜測都是多心」、「還是不露面，真的很不尋常」。