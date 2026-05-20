中國觀察：特朗普協助調解中日關係？

中美元首會晤後，即傳出日本跨黨派日中友好議員聯盟與中國駐日大使吳江浩會面，就改善關係交換意見，據報此次會面還是中方建議舉行的。因此，一些人就猜測會不會是特朗普訪華期間，親自協助調解，令中日關係改善出現曙光？

日本深陷被邊緣化焦慮

根據日方表示，特朗普上周五結束訪華行程後，在專機上同日本首相高市早苗通話了15分鐘，內容涉及中美關係、地區安全、經濟合作以及所謂印太局勢。高市在隨後的記者會上宣稱特朗普「詳細介紹了訪華情況」，還確認了「牢不可破的日美同盟」。

對於這次特朗普訪華，日本一直深陷「被邊緣化」的焦慮。說白點就是，日本擔心中美關係進一步密切後，自身被「晾在一邊」。據報日方曾力邀特朗普在訪華前先訪日，最終計劃落空。



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自去年11月在國會發表「台灣有事」論後，高市政府遭遇北京強烈抵制。兩國官方交往遇冷，對華友好議員聯盟和中方接觸，希望以民間與議會渠道緩解緊張，這是正常不過的舉動，中方也明確釋放願對話管控分歧的善意。「日中經濟協會」較早前也組織了小規模的訪華團，到上海和杭州參觀機械人產業，為兩國關係試溫。

所謂「特朗普調解」的說法看來並不成立。從目前各方透露的元首會晤內容看，兩國更多聚焦雙邊經貿及全球議題，並無為日本調停的議程。特朗普訪華後同高市通電話，更多是同盟框架內的禮節性回應，既無承諾也無實質動作，更未介入中日具體分歧。

相關說法也低估了中方在台灣問題上維護主權的決心，也誤判美國「本國優先」的外交邏輯，即不會為了日本犧牲中美關係大局。更可能的情況是，特朗普向日方表明了北京在台灣問題上的強硬堅定立場。

日本友好議員同中方展開對話，是日中關係修補的積極起步，但核心障礙仍在日本當局涉台立場未糾正，以及近期連串「軍事化」動作引發不滿。中日關係改善關鍵在日方正視歷史、尊重中國核心利益，而非依賴第三方。

紀曉華