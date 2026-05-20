《監獄來的媽媽》│殺夫釋囚主演電影 家暴內容惹議檔期未明

由陝西殺夫案改編並由本人主演的內地電影《監獄來的媽媽》，去年勇奪國際影展大獎，卻在內地公映前一周，遭遇網民大規模抵制。片方被批將殺人犯「洗白」成反家暴女英雄，女主人公坐牢期間參與拍攝也引發質疑。影片製片人回應稱，判決書明確提及當事人受暴細節，並非刻意美化。受連日爭議影響，電影原定本月30日上映，但如今檔期未明。

片方宣傳稱，故事改編自主演趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷，她因反抗家暴而意外殺夫入獄，以及出獄後如何與家姑及兒子修復關係。趙簫泓及其兒子、家姑均為本人出演，成為影片亮點。憑藉本片，趙簫泓去年拿下聖塞巴斯蒂安電影節最佳主角銀貝殼獎。

《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。

內地電影《監獄來的媽媽》去年勇奪國際影展大獎。

《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。

《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。

判決書證事件與劇情不符

然而，有網友深挖案件判決書後，質疑事實並非「家暴」「過失殺人」。根據二審刑事裁定書，2009年4月15日晚，趙與丈夫因家務瑣事爭執廝打，持刀刺向丈夫胸部致其死亡，最終以「故意傷害罪」判處監禁15年，剝奪政治權利5年。網友認為，法院並未認定其遭受家暴及正當防衛。

面對洗白質疑，電影製片人沈芬在微博回應稱，判決書明確提及案發當晚趙的丈夫「用拳頭打她的頭」「用腳踢她後腰」等施暴細節，影片表達「因受暴而反擊」的悲慘動機，「不等於承認行為合法」。

影片另一爭議焦點，在於服刑人員拍攝商業片，本人出演主角更被批為突破「劣跡藝人」禁令底線。電影編劇秦曉宇曾表示，影片從2018年起籌備，以「拍攝監獄教育改造紀錄片」的名義申請司法部批准，趙簫泓在服刑期間便參與拍攝。

服刑人員拍商業片惹爭議

北京安劍律師事務所周兆成律師對《大河報》表示，《監獄法》規定，服刑人員原則上禁止參與商業電影拍攝，僅允許非商業性改造相關活動。若片方假借公益名義獲批，實則製作商業影片，則違反監獄規定。

該影片近日受到大規模抵制，豆瓣平台湧入數千條「一星抵制」短評。片方前日表示，因輿情發酵，正與上海電影局協商調整檔期，上映時間暫未確定。上海市電影局昨日稱，已在跟進處理。目前，趙簫泓的微博、抖音賬號均被封禁。