獨居深山七旬婦家藏¥42萬「血汗錢」被盜 警半日破案追回賊贓

浙江省麗水市遂昌縣一名70歲老婦，早前將逾40萬元（人民幣，下同）畢生積蓄藏於家中，不料遭竊賊全數盜走。當地警方接報後，於12小時內閃電破案，成功起回所有失款。涉案積犯近日被法院重判入獄11年，據內地媒體報道，警方周一（18日）更特別安排專車，護送老婦前往銀行存入巨款，免除後顧之憂。

竊匪被判囚11年

案情指，居於偏遠深山五星村的70歲廖婆婆，多年來靠種茶、養豬，加上丈夫與長子生前留下的款項，省吃儉用攢下逾40.2萬元。由於村落出入極不方便，她認為將錢帶在身邊最安心，遂將這筆用作養老及供孫兒結婚之用的「血汗錢」全數藏於家中。直至去年10月18日，廖婆婆赫然發現巨款不翼而飛，慌張報警求助。

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由於案發現場缺乏閉路電視，警方調查一度面臨困難。其後有村民提供線索，指案發當日下午曾有一名形跡可疑的黑衣陌生男子騎輕型電單車入村。警方隨即展開追查，於案發後不到12小時內，在衢州市一出租單位將徐姓疑犯拘捕，並順帶偵破另外兩宗入屋爆竊案。據悉，徐某為盜竊積犯，去年4月才剛刑滿出獄；他最終於本月9日被法院裁定盜竊罪成，重判有期徒刑11年。

存入銀行免後顧之憂

隨着案件審結，全數款項終可發還。考慮到廖婆婆年邁且居住偏遠，警方於昨日（18日）早上派專車接載她到派出所領取現金。為免再生意外，警員耐心勸導並全程護送她前往當地信用社，協助將逾40萬元現金妥善存入銀行，並再三叮囑切勿將巨款存放家中，以策安全。