武漢「癌症村」｜逾10%村民患癌 疑官包庇無牌化工廠排毒水

湖北省武漢市新洲區一個戶籍人口僅585人的村莊，先後有62人罹患癌症及白血病，當中絕大多數為50歲以下青壯年，僅2015年以來便有34人確診，其中19人已去世，15人仍在治療。村民多年來懷疑與村內一間未取得環評及排污許可的泡花鹼廠有關。武漢市政府已成立聯合調查組，承諾全面調查並適時公布結果。

據內媒「大象新聞」報道，涉事村莊為新洲區李集街道張信村黃土坡自然村。村民徐文階的妻子於2012年確診白血病，治療四年後去世；其兒媳則於2017年、年僅26歲時亦確診白血病。醫生曾詢問家中附近是否有化工廠，當時徐文階未以為意，直至2022年看到其他村民檢舉村內工廠污染的影片，始懷疑兩者有關連。

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村民指控，污染源頭為村內的「昌盛泡花鹼廠」。該廠生產矽酸鈉（俗稱水玻璃），用於建材黏合劑及速凝劑。根據企業資訊平台，該廠經營範圍包括泡花鹼製造，但武漢市生態環境局2022年調查發現，該廠未取得環評、排污許可等全套環保手續，且位於市政府劃定的基本生態控制線內，法規明文禁止興建化工廠。然而，該廠直至2022年被檢舉時仍在生產。

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村民反映，工廠生產時粉塵瀰漫，「灰濛濛的啥也看不清」，排污溝污水呈「醬油色」，流經村民菜地及水塘，由於該村於2016年前未有自來水，村民長期飲用地下水，疑因此積累致命毒素。據報，與工廠僅一牆之隔的菜地主人已經確診食道癌。



內地傳媒「新黃河」報道，村民代表張建勇表示，該村2016年才通自來水，村民之前長期飲用地下去，真實患病人數遶不止於此。有的人為了娶媳婦、嫁閏女，會故意隱瞞病情，據悉至少還有十幾個病人未被統計。

傳有人為嫁女故意隱瞞病情

村民曾多次向環保部門舉報，但當局被指在暴雨過後於池塘取水樣，檢測結果顯示「達標」；工廠老闆更承認，曾獲新洲區生態環境分局人員暗中通知封堵排污口。雖然武漢市生態環境局曾對工廠罰款20萬元人民幣並要求停產，村民指該廠其後仍在偷偷生產。

面對村民長達4年的維權與媒體的廣泛關注，武漢市委及市政府周二（19日）發布情況通報，宣布已第一時間成立聯合調查組，將圍繞村民健康、環境生態及涉事企業關停等問題開展全面深入調查，並承諾會及時向社會公布調查情況。