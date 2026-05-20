混血水果？︱藍莓葡萄、芒果鳳梨變網紅新品 商販靠改名抬高身價

內地網絡近期湧現種種名字新穎的水果，諸如「芒果鳳梨」、「草莓芭樂」、「藍莓葡萄」等等，讓部份民眾以為是混種新水果，成為談論焦點。央視發現，上述「跨界水果」僅僅是商販單靠巧立名目改個好名字的行銷手段，與混種無關，但售價卻能較同品種普通水果賣貴一倍以上。

網民：網紅水果套路深

央視網19日報道，指近日有網民反映，在超市買一款「芒果鳳梨」，以為能同時吃到兩款水果果切，結果只收到一盒「鳳梨」，他所買的只是一種名字叫「芒果鳳梨」的鳳梨，感覺有被誤導。

報道指，在網購平或或短影片平台，近日發現不少博主也以類似予人混血感覺的名字，推銷水果，例如「草莓芭樂」、「草莓番茄」、「芒果鳳梨」等，不少消費者也直觀的以為，所買的是雜交新品種，但其實是普通水果加上漂亮名字，「藍莓葡萄」與藍莓毫無關係。

改名扮混種

報道指，在電商搜索，有「芒果鳳梨」售價普遍為19.9元人民幣一市斤，同店的金鑽鳳梨約9.9元一市斤。商家介紹稱「吃起來有芒果口味」。記者查詢得知，所謂「芒果鳳梨」正式品種為「台農23號」，，是黃金鳳梨與蜜寶鳳梨雜交的品種，與芒果無關。

專家表示，預包裝鮮水果產品的名稱應遵循《新鮮水果包裝標識通則》，同時標註產品和品種名稱，不得隱瞞。例如「紅富士蘋果」，「蘋果」為產品名稱，「紅富士」為品種名稱。而目前多數商家在銷售「芒果鳳梨」時僅標註商品名，未註明「台農23號」這一正式品種名。

涉虛假宣傳

去年3月發佈的《食品標識監督管理辦法》將於2027年3月16日起施行，對食品真實屬性標註作出嚴格規範。專家指出，商家虛構「雜交」、「新品種」誤導消費者，涉嫌虛假宣傳，侵害消費者知情權、選擇權和公平交易權。

網民紛紛留言指，「網紅水果套路深啊」、「又被水果名騙了！商家起名真是鬼才」、「老婆餅裡也沒有老婆」、「花裡胡哨全是套路」、「水果刺客啊」、「名字是虛構的，好吃才真實」。