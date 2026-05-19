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廣東56歲漢尿頻死忍3年 膀胱生出1.3公斤結石

即時中國
更新時間：13:52 2026-05-19 HKT
發佈時間：13:52 2026-05-19 HKT

廣東湛江有56歲男農民，3年來受到尿頻困擾，長期日間不敢出遠門，夜晚起身夜尿3、4次，後期更出現排尿困難問題，經歷3年折磨後，經醫生手術在其膀胱，取出大如兩個拳頭，重達1.3公斤的巨型結石，治癒他的問題。

每晚夜尿3、4次

患者陳先生（化姓），是湛江徐聞農民，一向健康沒有問題，但3年前，開始出現尿頻、尿急開始頻繁出現，他誤以為是前列腺問題，初期自行購藥紓減症狀，以免影響繁重的農活。

隨著病情加重，陳先生後來白天不敢出遠門，夜間頻繁起床3、4次，越後期，還伴隨血尿與尖銳尿痛，每一次排尿都異常痛楚。

陳先生近期，因飽受痛苦煎熬，加上家人力勸，終於到廣東醫科大學附屬醫院徐聞醫院求醫。經檢查，陳先生膀胱長有一枚巨型結石。

廣東湛江有56歲男子，受尿頻困擾3年，經手術在膀胱取出1.3公斤結石。湛江晚報
廣東湛江有56歲男子，受尿頻困擾3年，經手術在膀胱取出1.3公斤結石。湛江晚報
廣東湛江有56歲男子，受尿頻困擾3年，經手術在膀胱取出1.3公斤結石。湛江晚報
廣東湛江有56歲男子，受尿頻困擾3年，經手術在膀胱取出1.3公斤結石。湛江晚報
廣東湛江有56歲男子，受尿頻困擾3年，經手術在膀胱取出1.3公斤結石。湛江晚報
廣東湛江有56歲男子，受尿頻困擾3年，經手術在膀胱取出1.3公斤結石。湛江晚報

結石大如兩個拳頭

醫生指，巨型結石大如兩個拳頭，幾乎完全佔據膀胱空間，已引發雙側腎盂、輸尿管積水擴張，合併嚴重尿路感染，如不處理，可能引發尿毒症，危及生命。

醫療團隊小心翼翼地分離陳先生結石與膀胱壁的粘連組織，規避周圍血管、神經損傷，最後終取出重達1.3公斤的巨型結石，把困擾陳先生3年的排尿問題解決。

徐聞醫院泌尿外科副主任林淵提醒，50歲以上男性：膀胱結石的形成與不良生活習慣、泌尿系統梗阻、感染等因素密切相關。若出現尿頻、尿急、夜尿增多、排尿費力、尿線變細、排尿突然中斷（改變體位後可恢復）、肉眼或鏡下血尿、下腹部墜脹疼痛、反覆尿路感染等症狀，切勿自行用藥拖延，應第一時間前往正規醫院泌尿外科就診檢查。

預防膀胱結石，日常要：

  • 多飲水、勤排尿。每日飲水量保持2000毫升以上，不憋尿，減少尿液濃縮；
  • 均衡飲食。避免高草酸、高嘌呤、高鈣食物過量攝入，多吃蔬菜水果與膳食纖維；
  • 及時治療基礎病。前列腺增生、尿路感染等疾病需儘早干預，從源頭降低結石發病風險。

 

 
 

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