天津跳傘項目嚴重事故 24歲女員工與男教練齊溺斃

天津濱海新區竇莊機場高空跳傘基地，4月26日發生24歲女遊客與男教練跌落水溺斃事故。相關項目已被叫停，事件原因仍在調查。

女死者負責推廣跳傘業務

據「極目新聞」報道，指有多名網民近日反映，天津濱海新區竇莊機場高空跳傘基地，於4月26日有兩人跳傘死亡。

5月18日，極目新聞記者經多個信源確認，事件屬實。

報道指，竇莊機場一名工作人員稱，受4月26日兩人跳傘遇難事故的影響，該機場的高空跳傘項目已暫停營運。營運跳傘項目的公司租用了該機場的場地，承包了高空跳傘業務。據其了解，遇難女子是在高空跳傘基地上班的員工；另一名遇難男子是當日和該女子一起跳傘的教練。事故原因還在調查。



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多名知情者表示，女死者24歲，生前在竇莊機場一家公司做宣傳推廣高空跳傘業務等工作。

在竇莊機場體驗高空跳傘的大多是年輕人。小紅書@可可愛愛小葡萄

2000元飛行體驗25分鐘

4月26日中午，該女子充當遊客角色，與一名男教練一組，陪同另外幾組人員乘飛機，體驗高空跳傘。該女子和教練降落在機場附近水域，當天被救上岸後，確認遇難。其他組員則降落在地面。

據2025年一些「低空旅遊」的報道，遊客可在濱海新區竇莊機場高空跳傘項目，接受跳傘教練講解後，登上飛機在高空飛行10分鐘，到達3000米高空。隨後，在教練的協助下躍出艙門，體驗約30秒的自由落體。當降落傘在距離地面1500米左右打開時，下降速度減緩，遊客們可以在空中停留6分鐘至7分鐘。

項目的主要體驗者大多是20到30歲左右的年輕人。整個飛行體驗約25分鐘，基本組態是教練攜同一名遊客的雙人跳傘。根據跟拍的攝影機位不同，跳傘費用在2000元至4000元人民幣不等。