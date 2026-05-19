中國觀察：5月24日迎來首位香港太空人？

隨着神舟二十三號船箭組合體上周六順利轉運至酒泉發射區，網絡各界掀起發射時間熱議。眾多航天愛好者、科普博主結合歷次發射規律與軌道數據推算，普遍認為24日（周日）晚上11點左右，為本次任務最佳發射窗口。

按照神舟系列一貫流程，船箭進駐發射區後，會開展最後階段調試與氣象研判，歷來多在7日至8日內擇機升空，時間恰好落在5月下旬。有「天文迷」依據太空站軌道、對接時機與地面測控條件，認為22日至24日為黃金發射期，其中24日的條件最為合適。

相關新聞：星島獨家｜未升空先升職 入選載荷專家警隊女總督察 黎家盈晉升警司

儘管官方暫未公布精確時刻，但民間多方數據匯總得出的結論，早已具備一定準確性。

本次神舟二十三號之所以引人注目，在於官方公布的神舟二十三號專屬任務標誌，暗藏「香港密碼」，被解讀為香港太空人即將誕生的明確「劇透」。

標誌設計融合傳統文化與航天元素，飄逸柔美的「仙女」形象，暗示本趟任務將有女性太空人。圖案之中形似香港市花洋紫荊的五瓣紋樣，寓意更為明顯。標識中三顆五角星，對應「1指令長+1駕駛員+1載荷專家」的乘組配置，剛好為香港載荷專家預留席位。

而來自香港的唯一準太空人就是經過層層選拔與嚴格訓練的警隊女將黎家盈。本身是電腦科學專家的她，2023年起開始在內地受訓，據悉表現優良，身心素質均達到太空執勤標準。

倘若最終確認5月24日順利發射，黎家盈極有可能當日搭乘飛船奔赴星海，一舉成為歷史上首位香港太空人，也將是繼劉洋、王亞平、王浩澤之後，升空的第4位中國女性。這不僅是屬於她個人的圓夢時刻，也是香港融入國家航天事業發展的重要里程碑。

紀曉華