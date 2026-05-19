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開放亂象︱武漢大學飯堂遭遊客逼爆 爬樹打卡直播上堂惹議

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更新時間：08:48 2026-05-19 HKT
發佈時間：08:48 2026-05-19 HKT

武漢大學近日取消公眾預約進校制度後，部分食堂爆滿，學生無座可坐。更有遊客爬樹拍照，甚至在操場直播學生上體育課等不文明行為，增加校園管理難度和安全隱患。校方回應稱，將對個別不文明遊客進行勸阻。

武漢大學開放參觀後出現遊客逼爆校園亂象。小紅書
武漢大學開放參觀後出現遊客逼爆校園亂象。小紅書
武漢大學開放參觀後出現遊客逼爆校園亂象。小紅書
武漢大學開放參觀後出現遊客逼爆校園亂象。小紅書

5月13日，武漢大學正式取消社會公眾進校預約制度。但校園開放後，不少學生在社交平台反映，部分遊客存在爬樹拍照打卡、在操場直播學生上體育課等不文明行為。同時，人流量激增導致校內部分食堂出現爆滿，上周六用餐高峰期學生甚至面臨無座可坐的窘境。

針對食堂爆滿情況，武漢大學桂園食堂負責人解釋，本月16日、17日由於臨近高考，大量高中畢業班的學生集中在周末來校研學參觀，導致午間就餐人數激增。

對於遊客攀爬樹木拍照的現象，學校保衛部稱，目前只能由巡防人員對個別不文明遊客進行勸阻。

 

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