福建楊梅收購商加防腐甜味劑 工人日經手半噸自己不敢食

內地媒體再揭發食安問題，福建有楊梅收購站，被發現會加入三無甜味劑和違禁防腐劑，工人每日處理楊梅近半噸，但直言自己也不敢吃。當地政府已成立專責組查處多個涉嫌違法的收購站。

甜度是蔗糖8000倍

上海廣電《看看新聞》近期「放蛇」查訪福建楊梅收購點，發現漳州龍海浮宮鎮、白水鎮部分收購點違規加入防腐劑和甜味劑，旺季一天發貨超5000斤。

調查中，記者發現現正值楊梅當造時間，工人每日要處理上千市斤（約半公噸）的楊梅，直言自己也不敢吃這些泡過防腐劑和甜味劑的水果。

福建有楊梅收購站被揭發違規用防腐劑、甜味劑浸泡楊梅。看看新聞

福建有楊梅收購站被揭發違規用防腐劑、甜味劑浸泡楊梅。看看新聞

福建有楊梅收購站被揭發違規用防腐劑、甜味劑浸泡楊梅。看看新聞

福建有楊梅收購站被揭發違規用防腐劑、甜味劑浸泡楊梅。看看新聞



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據了解，旺季時，收購站每天要發貨超過5000市斤（約2.5公噸）楊梅，主要銷往上海、浙江等地。

龍海區農業農村局負責人向記者表示，部份收購站為提升楊梅賣相及甜度，違規使用防腐劑和甜味劑，今年經打擊後，仍有部份收購站以「打游擊」方式運作。

該負責人指，龍海區已成立專項整治工作專班，查處了多個涉嫌非法加入的收購點。

違規商販使用的「三無」甜味劑，甜度是蔗糖的8000倍，但成分不詳。違禁防腐劑脫氫乙酸鈉，可能損傷神經、肝腎，對青少年神經系統發育影響尤為顯著，甚至還會嚴重干擾人體內分泌。