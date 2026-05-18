橋水達里奧：各國爭相訪華 準「朝貢」時代來臨

美國總統特朗普上周訪華，全球矚目。有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Ray Dalio）創辦人達里奧（Ray Dalio）直言，美國正喪失其作為全球強國的信譽。中國則不斷積累財富與影響力，各國爭相到訪中國，顯示國際局勢正進入一個類似「朝貢體系（Tribute System）」的時代。

達利奧發表上述言論之際，特朗普剛結束其訪華行程，俄羅斯總統普京也將於明日訪問中國。加上去年底訪華的法國總統馬克龍，以及今年1月到北京的英國首相施紀賢，半年內，中國迎來法英美俄4個聯合國安理會常任理事國的領袖。

法英美俄領袖相繼來訪

達里奧在前日播出的彭博電視節目上表示，美國在80個國家擁有約750個軍事基地，長期以來被各國視為可靠的夥伴，但他此前赴亞洲一個月，與多名領導人會面後，感覺到各國越來越不相信美國。

「外界觀感正在改變……有不少國家領導人開始前往中國，就像歷史上一直存在的朝貢體系，各國前來並承認彼此之間的權力差距。」達里奧進一步解釋，他所指的「朝貢體系」並不是一個壓逼制度，其中強國將有責任自律守規矩。這位著名投資人認為，國際社會對中國崛起的認可對中方而言至關重要，因此北京非常重視各國領導人的到訪。