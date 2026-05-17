深圳攤販被指霸路經營 擸菜刀恐嚇執法人員行拘5日

深圳市寶安區西鄉街道近日發生一宗持刀暴力抗法事件。一名程姓攤販因不滿執法人員查處其佔道經營，竟公然手持菜刀威脅執法人員。涉事男子最終因阻礙國家機關工作人員依法執行職務，於本月11日被公安機關依法處以行政拘留5日。

屢勸不改情緒失控擸刀

事發於4月28日晚，西鄉街道綜合行政執法隊聯同多個社區，於固戍二路及井灣新村一帶展開市容專項整治行動。執法人員巡查期間，發現程姓攤販正使用手推車違規佔道擺賣。據悉，程男屬該區「常客」，執法人員此前已多次進行普法宣傳及勸導，惟其始終屢勸不改。

當晚執法人員依法暫扣其經營工具時，程男突然情緒失控，當場拿出一把菜刀指向並威脅現場執法人員，公然阻撓正常辦公。

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假裝配合後砸毀手推車

面對突發暴力威脅，現場執法人員隨即採取錄影取證，並通報轄區派出所民警到場支援。儘管工作人員反覆勸導並進行法律說明，程男依然拒絕配合，甚至在假意表示配合後，突然自行砸毀手推車玻璃以示抗議。最終在公安民警的介入下，執法人員依法扣押違規工具，民警則當場收繳涉案菜刀。

經公安機關深入調查取證，程男最終於5月11日被裁定阻礙執法及威脅執法人員罪名成立，被處以行政拘留5日。

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街道辦：對暴力抗法「零容忍」

西鄉街道綜合行政執法隊負責人強調，佔道經營屬違法行為，而持刀威脅及暴力抗法更是嚴重挑戰法律權威及擾亂公共秩序，絕不姑息。街道辦表示，下一步將加強與公安部門的聯勤聯動，對暴力抗法等違法行為堅持「零容忍」，從嚴從快處理，以維護正常執法秩序。