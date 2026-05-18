冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死

近日天氣越來越熱，不少市民紛紛重開家中冷氣機降溫。然而，若忽視清潔隨時引發致命危機。內地去年接獲一宗嚴重病例，一名32歲男子因直接開啟閒置半年的冷氣機，導致左肺大面積感染，確診俗稱「退伍軍人症」的嗜肺退伍軍人桿菌肺炎，險些喪命。呼吸科專家警告，單靠清洗隔塵網並不足夠，冷氣機內部零件更是致病細菌的溫床。

當感冒延誤醫治

綜合內地媒體報道，武漢市第三醫院呼吸與危重症醫學科副主任鮑敏近日受訪介紹，去年武漢一名32歲張姓男子早前因天氣轉熱，未經清洗便直接開啟閒置了半年的冷氣機。連續吹了3天後，他開始出現高燒、肌肉痠痛及乾咳等徵狀。起初他誤以為只是普通感冒，惟自行服藥後病情不但未見好轉，更惡化至胸悶及呼吸困難。

事主隨後前往武漢市第三醫院求診，經胸部CT掃描後，醫生發現其左肺出現大面積感染，最終確診為極具危險性的「嗜肺退伍軍人桿菌肺炎」（即退伍軍人症）。事主須接受深切的針對性搶救治療，才僥倖脫離危險期。

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專家：單洗隔塵網屬謬誤

鮑敏指出，冷氣機在秋冬閒置期間，內部零件如隔塵網、蒸發器及接水盤等會積聚大量灰塵與人體皮屑；加上潮濕氣候，極易滋生退伍軍人桿菌、霉菌及金黃葡萄球菌等致命病菌。

鮑醫生強調，當開啟未經徹底清潔的冷氣機時，這些肉眼看不見的細菌會隨冷風擴散至密閉的室內，經呼吸道直侵人體肺部。她特別提醒市民存在一個常見謬誤：「很多市民以為清洗了隔塵網便足夠，但其實蒸發器及風輪等內部部件，才是真正的細菌重災區。」老人、兒童、孕婦及免疫力低下者受感染的風險極高，一旦染上退伍軍人病，病情進展極快，嚴重可引發呼吸衰竭甚至多器官衰竭。

首次重開冷氣必做三部曲

根據香港衞生防護中心資料顯示，退伍軍人症主要透過吸入受污染的水點（氣溶膠）和霧氣傳播，潛伏期約2至10天。為防範嚴重的肺部感染及各種「冷氣病」，專家建議夏季首次開啟冷氣前，務必遵從以下清潔及消毒步驟：

深層清洗：切斷電源後，拆下隔塵網以溫水加中性洗潔精浸泡刷洗並陰乾；使用專用冷氣機清潔劑噴灑蒸發器，靜置10分鐘後，開啟「製冷」模式排出污水。

高溫殺菌：清洗後可將冷氣調至「製暖」模式運行10至15分鐘，藉此烘乾內部潮氣，杜絕霉菌滋生。

通風排氣：最後打開室內門窗，轉至「送風」模式運行15至30分鐘，徹底排淨機內污濁空氣後，方可正常使用。

專家亦建議，在長期開啟冷氣期間，應每2至3小時開窗通風15分鐘，並將溫度設置於26℃左右，避免冷風直吹身體，以減低呼吸道受刺激的機會。

