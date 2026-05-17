瑪琉岩瀑布｜少女高空鞦韆墮崖慘死真相 調查：開關提前打開

四川廣安華鎣市瑪琉岩探險公園本月初發生一宗恐怖奪命意外。一名女遊客在體驗高空「瀑布鞦韆」項目時墮亡。四川華鎣公布大擺盪遊客墜亡事件調查最新進展。央視新聞報道，事故發生的直接原因是釋放開關提前鬆開。目前，涉事企業已被責令停業整頓，涉事企業事故責任人員已被採取刑事強制措施。

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綜合內媒報道，慘劇發生於5月3日下午，現場為四川廣安華鎣市瑪琉岩探險公園。據網傳影片及目擊者描述，該名16歲劉姓少女當時身穿黑衣短褲、頭戴安全帽，身上披着一面藍色的宋亞軒應援旗，準備挑戰落差極大的瀑布鞦韆。據悉，在鞦韆裝置啟動前，少女已察覺不妥並驚呼「沒拴緊」，現場亦有旁人發現異樣大喊「沒綁緊」，惟設備依然持續運作。

死者未有說「沒綁緊」

事發現場一名男性遊客表示，當時他就排在遇難女孩的後面，關於網傳視頻裡備受關注的那句「沒綁緊、沒綁緊」，並不是這個女孩所說，而是該女孩的同行朋友「開玩笑嚇唬她」，女孩回頭問「哪裡沒綁緊」，隨即發生下墜。事發後，其同行朋友情緒激動，一直哭泣，感到愧疚。

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據九派新聞，同日，一位在懸崖下瀑布處拍照的遊客表示 ，當時聽到很大的下降聲音，旁邊一位阿姨在喊，「哪個鞋子掉了」，他抬頭向上看，便看到遇難女孩頭部撞到了山崖，鞋子、安全盔在過程中掉落。

其稱，當時所有人都嚇懵了，工作人員也懵了，他們不敢多停留便離開了。他表示，自己已經連續幾天做噩夢了，一直都是那個畫面。

據《南方都市報》，少女滑出平台越過欄杆後不久，頂部繩索突然鬆脫。有目擊者憶述，少女隨即失去支撐，整個人在半空呈360度翻轉下墜，下墜期間連撞岩壁凸出的大石3次，並傳出安全帽碎裂及頭部撞擊岩石的巨響，「整個山谷都能聽到」。少女隨後被繩索懸掛在半空中，疑似當場失去生命跡象，經緊急送院搶救後，終告不治。

事故方與死者家屬達成和解

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據中國新聞週刊，5月6日，華鎣市文化廣播和電視旅遊局工作人員回應，目前涉事景區已停業整頓，等待調查。針對該事件，已成立包括文旅部門在內的調查組，事故原因正在調查，當地警方已介入。具體情況以官方發布為準，如有最新進展將第一時間向社會公布，具體請咨詢華鎣市委權威部門。

隨後，華鎣市委權威部門工作人員稱，涉事項目此前未發生過類似事故。事故方已與死者家屬處理善後事宜，「已經達成了賠償協議」。華鎣市公安局工作人員回應，公安機關已介入調查此事，具體情況不便透露。

5月8日，華鎣市文化廣播電視和旅遊局工作人員表示，瑪琉巖探險公園後續是否恢復營業、開放時間等尚不能確定，「以調查組結果為準」。