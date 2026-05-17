深圳惡鄰不滿被勸勿亂棄垃圾 「捉姦」為由僱匠撬鎖入屋暴打單身女

廣東深圳龍崗區發生一宗駭人的鄰里糾紛。一名單身女子因不滿鄰居屢次將外賣垃圾棄置在其家門外，遂貼出字條提醒。詎料涉事女鄰居竟於凌晨時分，以「捉姦」為由誆騙鎖匠撬開事主大門，並衝入屋內對其進行毆打。涉事女鄰居最終因非法侵入住宅罪，被法院判處有期徒刑7個月。

門外留字條竟惹禍

據《華商報大風新聞》報道，案發於2025年11月23日，居住於深圳龍崗區某屋苑的林女士下班回家時，發現門外被放置了3袋寫有鄰居鄭某名字的外賣垃圾。由於已非首次發生，林女士遂在門外貼上「別在我家門口放垃圾」的字條以作提醒。

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翌日凌晨4時許，鄭某回家看到字條後情緒激動，隨即聯絡黃姓鎖匠到場。為求鎖匠開門，鄭某謊稱自己的男友在林女士屋內出軌，誘使鎖匠將林女士的大門防盜鎖強行撬開。

涉非法侵入住宅判囚7月

林女士憶述，由於自己有戴耳塞睡覺的習慣，事發時對門外動靜毫不知情。鄭某破門而入後，隨即對仍在睡夢中的林女士連番掌摑及拖拽。林女士在未及穿上衣物的情況下被強行扯出客廳，當時門外更有一名鄭某召來的男性幫手。

雙方隨後在走廊發生肢體衝突及互相辱罵。林女士清醒後隨即報警求助，警方到場後將涉事人等帶署調查。經法醫鑑定，兩人均受輕微傷。受林女士委託開鎖的黃姓鎖匠亦面臨行政拘留。

事主擬提民事索償

案件其後交由深圳市龍崗區法院審理。檢方指控鄭某非法侵入他人住宅，鄭某對此認罪認罰，並以需要照顧患有精神殘疾的女兒為由，懇求法庭從輕發落。法院最終裁定鄭某非法侵入住宅罪成，考慮到其有自首及認罪情節，判處有期徒刑7個月。

據悉，鄭某將於今年6月刑滿出獄。林女士表示，由於早前專注於刑事追責而未有提出民事賠償，鑑於鄭某家屬拒絕賠償，她目前已決定正式提起民事訴訟。屋苑管理處方面則證實，事發後鄭某的家人已辦理退租手續遷出該屋苑。

