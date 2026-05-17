張雪機車奪第四冠 車手德比斯感謝中國車迷支持

2026年世界超級電單車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第一回合正賽於周六（16日）結束。代表中國電單車製造商「張雪機車」出戰的法國籍車手德比斯（Valentin Debise）勇奪冠軍。這亦是他本賽季為該車廠贏得的第四個分站冠軍。

冀未來在華作賽

德比斯賽後接受內地傳媒訪問時，特別感謝中國車迷的鼎力支持。他表示，很高興看到該項賽事在中國日益受歡迎，其開設的中文社交媒體帳號目前已累積逾百萬粉絲。他感激中國車迷幾乎每一站都親臨現場觀賽，並期望未來WSBK賽事能在中國舉辦。

法國籍車手德比斯（Valentin Debise）。 央視

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老闆籲栽培中國車手承諾「包養老」

「張雪機車」創辦人張雪隨後亦發布影片慶祝，幽默地表示：「優秀，老德！必須加雞髀！」他笑言車隊已開始習慣奪冠，並向德比斯下達「任務」，要求他未來栽培出一名實力更強的中國車手，更打趣承諾屆時會為其「包養老」。

車手德比斯開設中文社交媒體帳號。

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浮沉十年轉投中國車廠迎大爆發

現年34歲的德比斯自11歲起展開賽車生涯，16歲便奪得法國125GP錦標賽冠軍。然而，由於缺乏資金支持，他在過去近10年間多只能以替補或外卡身分參與低級別賽事，幾近告別主流賽事。

直至2023年起，他重返WSBK賽場並屢獲佳績。本年度他正式代表中國「張雪機車」出戰後迎來大爆發，先後在3月的葡萄牙站包辦兩回合冠軍，並於5月初在匈牙利站稱王，連同今次捷克站再度登頂，一舉拿下本賽季第四座冠軍獎盃。