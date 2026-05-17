廣州長隆｜大熊貓「家和」因病猝逝 展區即日起暫停開放

廣州長隆野生動物世界昨日（16日）通報園內大熊貓的最新健康狀況。大熊貓「家和」因肺部感染衣原體繼發心力衰竭，不幸於上周病逝；另一隻染病的大熊貓「婷仔」經搶救後，目前病情相對穩定。為進一步排查健康隱患，長隆大熊貓中心區由即日起暫停對外展示。

肺部感染引發心臟衰竭

據央視新聞報道，園內大熊貓「婷仔」及「家和」近期先後出現食慾減退、嗜睡、咳嗽及發熱等症狀。長隆野生動物世界聯同中國大熊貓保護研究中心，第一時間組織了中國農業大學動物醫學院、華南農業大學獸醫學院、中山大學孫逸仙紀念醫院等多間權威醫療機構，展開跨學科會診與全力搶救。

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經初步治療後，兩隻大熊貓的病情一度好轉。然而，至5月9日，「家和」因肺部衣原體感染引發心力衰竭，病情突然急劇惡化，最終於當日中午12時46分不幸離世。至於另一隻染病大熊貓「婷仔」，在專家及醫護人員的悉心監護和持續治療下，目前體徵已相對穩定。

全園健康排查未見異常

為確保園內其他大熊貓的健康與安全，當地動物防疫部門及中國大熊貓保護研究中心已組織專家及專業檢測機構，對長隆園內所有大熊貓及其專屬保育員進行了全面的健康排查，並同步開展環境採樣檢測，結果暫未發現任何相關異常情況。

儘管如此，為審慎起見及進一步排查潛在的健康隱患，廣州長隆野生動物世界宣布，園內的大熊貓中心區由即日起暫停對外開放，直至另行通知。