廣西輕型貨車墮河 釀1死9失蹤
更新時間：09:09 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:09 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:09 2026-05-17 HKT
廣西環江毛南族自治縣發生嚴重交通意外。昨日（16日）深夜，一輛載有15人的農夫車（輕型客貨車）在行經洛陽鎮一條漫水橋時，意外墮入河中。截至今日（17日）凌晨4時，救援人員已救起6人，其中1人證實死亡，目前仍有9人下落不明，搜救工作仍在進行中。
橫過漫水橋墮河
據央視新聞報道，事發於16日晚間，一輛載有15人的農夫車行駛至洛陽鎮永權村肯任屯一條漫水橋時，突然失事墮河。據悉，事發的漫水橋寬約4米，長度約100米。
截至17日凌晨4時，當地救援力量已成功救起6人並送上岸。經醫護人員檢查後，當中5人暫無生命危險，惟1人被尋獲時已無生命跡象，證實傷重不治。
事故發生後，廣西當局立即調派大批人力物力展開營救。目前已投入65名消防救援人員及12輛消防車，並配備全套水域救援裝備，包括聲吶探測儀、潛水用具、橡皮艇及移動照明燈組等，在現場展開大規模搜救。
救援指揮部透露，目前搜救力量已分別部署在12個關鍵點位，針對失蹤的9名乘客進行多點同步搜索。由於事發河段水情複雜，加上正值深夜，增加搜救難度，當局表示會盡全力尋找失蹤者。
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