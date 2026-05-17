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違規使用醫保基金 老百姓等4藥房被約談

即時中國
更新時間：08:56 2026-05-17 HKT
發佈時間：08:56 2026-05-17 HKT

國家醫保局昨日通報，已對老百姓、養天和、益豐、河南張仲景等4間連鎖藥房開展約談，指上述機構存在將化妝品串換為藥品，違規使用醫保基金問題，部分門店還刪除監控視頻、隱匿帳目等對抗檢查，性質嚴重、影響惡劣。

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央視新聞報道，國家醫保局近日在湖南懷化、邵陽、衡陽、株洲及河南鄭州等地定點零售藥店開展專項檢查，發現部分門店將化妝品等商品串換為藥品或診療項目，違規使用醫保基金。醫保部門多次懇談約談、警示教育，被檢機構仍然頂風違規，部分門店還通過轉移證據、刪除視頻、隱匿帳目等對抗檢查，性質嚴重、影響惡劣。

國家醫保局對這些不法行為予以公開譴責，對查實存在違規行為的門店和相關責任人嚴肅追究責任。

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