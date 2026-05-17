涉案逾2億元人民幣 中菲聯手遣返重大跨境賭案犯

中國駐菲律賓大使館昨日發布消息，中菲兩國執法部門近日合作抓獲並遣返涉嫌組織跨境賭博犯罪的陳某某，涉案金額逾2億元人民幣。

據介紹，陳某某夥同他人在境外搭建非法賭博網站，向數千名內地群眾招賭吸賭，惡意設置取現門檻賺取暴利，涉案金額逾2億元人民幣。

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搭建賭網招賭 涉逾2億元

中國駐菲律賓大使館強調，中國法律禁止任何形式的賭博活動，不允許中國資本投資當地的賭場，不允許中國公民參與經營當地的賭場，不允許當地的賭場對中國公民招賭。中菲將加強執法合作，共同打擊跨境賭博活動。

中國駐菲律賓使館去年2月通報，中菲執法部門合作遣返近百名在菲從事離岸博彩的中國公民。菲律賓移民局2024年7月下令，所有離岸博彩營運商的外籍員工必須在2個月內離境，外界預料將有約2萬人受影響，多數為中國人。