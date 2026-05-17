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武漢最貴旅遊專列啟程 17日臥鋪20999元起

即時中國
更新時間：08:44 2026-05-17 HKT
發佈時間：08:44 2026-05-17 HKT

昨日下午，武漢一輛旅遊專列從武昌火車站啟程，開啟17天的新疆之旅，火車票價每人20999元人民幣起，堪稱「武漢票價最貴列車」。

極目新聞報道，該旅遊專列由傳統綠皮車改造而成，一共有18節車廂，全部為臥鋪席位，最多可容納231人。房型包括大牀房、雙人間、三人間和四人間，每個房間都有干濕分離的獨立衛浴。車上還有隨車醫生、管家、導遊，餐食由廚師現炒製作。 車票價格不僅包括了17天新疆遊的火車交通費，更涵蓋了整個行程的吃、住、遊所有項目，旅客每天下車遊玩，晚上回火車睡覺。

列車工作人員介紹，首趟列車上遊來自台灣、新加坡、馬來西亞等地遊客，接下來他們將一路經過天山天池、賽里木湖、吐魯番、火燄山、喀什老城、烏魯木齊等精華景點。
 

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