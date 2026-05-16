廣州騎手雨中救小孩獲獎1萬元 江西突遇暴雨水浸 | 有片

5月15日，中國南方多地正受暴雨影響，部分地區降雨量創新高。江門市恩平市斷汾鎮累積雨量最高達310.5毫米，是廣東省最高。

廣州5騎手雨中齊救小孩

5月15日，廣州遭遇持續強降雨，街道出現嚴重積水。北京街道人民公園站錄得最大小時雨量117.6毫米，是歷史最高值，累積雨量達153.8毫米。

中午，小學生途經路口轉彎時不慎摔倒，跌落暴雨中的深水區，情況危急。此刻，5名正在送餐的外賣騎手不約而同衝進積水中，迅速將孩子救起。其中，率先抱起小孩的騎手正是趙良金，他在接受採訪時回憶：「孩子當時臉色發白，可能已經嗆了幾口水。我第一時間把他抱到對面安全區域，後來孩子想去馬路對面，我又再次抱起他送過去。」其他幾位騎手接受採訪時的回答驚人地一致：「沒想那麼多。」「碰到都會去救。」「就是自然反應。」

5名騎手不約而同衝進積水中。南方都市報

趙良金暴雨中抱起小孩。南方都市報

趙良金暴雨中抱起小孩。南方都市報

趙良金（左一）及其他騎手被頒發榮譽證書。南方都市報

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事後，趙良金所在平台獎勵他1萬元現金，並授予「城市騎士·社區俠」榮譽稱號。當晚，已確認另外3名參與救援的外賣小哥，廣州市越秀區見義勇為評定委員會為他們頒發了見義勇為人員榮譽證書，每人獎勵5000元。

江西街道積水淹至車頂

5月15日晚至16日，江西省贛州市上猶縣遭遇強烈暴雨，縣城多處出現嚴重水浸 。居民拍攝影片顯示，街道積水嚴重，部分路段水深已淹至車頂，停放的汽車被洪水沖走，場面猶如「水上行舟」，累計降水量達190.7毫米，打破當地單日降雨紀錄。

江西上猶縣突遇暴雨水浸。極目新聞

江西上猶縣突遇暴雨水浸。極目新聞

東山鎮高園路一帶受災最為嚴重。商户羅先生表示，16日上午6時許，他接到鄰舖電話後趕到店舖，發現店內貨物已全部漂浮在水面，「街道變成河流，淺的地方沒過膝蓋，深的地方超過一米」。有商户稱，店內積水最深達一至兩米，凌晨2時多仍有救援人員用皮划艇疏散人員。居民更形容，街道上最深積水已淹到小車車頂，情況十分嚴峻。

上猶縣應急管理局工作人員回應表示，縣城部分區域出現嚴重城市水浸，該局已立即派出救援隊伍趕赴現場，使用皮划艇等設備進行救援。目前暫未接到人員傷亡報告。當地有關部門正加緊排水和救援工作，提醒市民注意安全，避免前往低窪及水浸區域。

這輪暴雨將持續

中央氣象台已發布暴雨黃色預警，並將重大氣象災害（暴雨+強對流）應急響應提升至三级。這輪降雨將持續至5月19日前後，範圍廣、局部雨勢極強，易引發城市水浸、山泥傾瀉和地質災害。不少城市，如廣西、湖南、福建、海南等地皆受影響。