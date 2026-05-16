湖南男子獨自夜釣慘溺亡　家屬向釣場索賠91萬

2025年5月深夜，湖南長沙一名49歲男子劉俊（化名）約同事被拒後，獨自前往長沙市望城區一處釣場夜釣，最終不幸墮海身亡。家屬認為釣場未盡安全保障義務，一紙訴狀將兩名經營者告上法庭，要求賠償死亡賠償金、喪葬費等共計91萬餘元。。

男子獨自夜釣示意圖。iStock

經營者王鑫（化名）辯稱，已特別提醒死者「喊個伴」，劉俊當時答應會聯絡同事，並轉賬120元釣魚費。一小時後，王鑫再次微信詢問同伴是否前來，劉俊回復「沒有來」，堅持一人繼續垂釣。次日凌晨4時45分左右，閉路電視顯示劉俊頭燈不斷閃爍，4時48分後燈光完全消失，再無動靜。當日下午，其遺體在池塘被打撈上岸。



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男子獨自夜釣示意圖。iStock

法院判決男子自身承擔八成責任

5月14日，長沙市望城區人民法院判決劉俊作為完全民事行為能力成年人，應對自身安全負主要責任。明知夜釣風險高，且在經營者多次建議找同伴的情況下，仍堅持獨自垂釣，自身承擔80%責任。而釣場方面雖設置警示標識及救生設備，但存在釣位路面不平、無安全護欄、24小時營業卻無夜間巡查、監控失效等多項安全隱患，在得知劉俊無同伴後亦未阻止或加強防護，需承擔20%責任。

法院最終核定劉俊家屬各項損失107萬餘元，判決釣場經營者賠償18萬餘元（已扣除先前支付的5萬元），另支付精神損害撫慰金2萬元。雙方均服判，判決已生效。