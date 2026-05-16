天津男高中生偷拍性愛片校內散播 女前度遭同學霸凌患重度抑鬱

近日，天津王女士稱其16歲女兒瑤瑤（化名）就讀天津市伯苓高級中學期間，被同班17歲男生李某（化名）偷拍私密影片及錄音，並在校內傳播，導致瑤瑤長期遭受同學辱罵、孤立和霸凌。目前已被診斷為重度焦慮、中度抑鬱，需休學在家接受治療並24小時看護。

學校隱瞞長期請假

據王女士所述，2024年10月研學活動後，李某以補課為由將瑤瑤帶到校外住屋發生性行為，期間在女生不知情下偷拍私密影片。兩人分手後，相關音頻及視頻片段在2025年1月於校園擴散，瑤瑤隨即遭霸凌。

從2025年9月至今年3月，瑤瑤以家長名義稱自己身體不適，向學校請假近50次。期間，王女士多次向班主任及學校詢問女兒在校情況，校方均反饋狀態正常，未告知瑤瑤頻繁請假及校園內的矛盾糾紛。2026年3月13日，王女士到學校開學費收據時，才發現女兒長期曠課，最終在汗幕找到孩子。

瑤瑤被診斷為重度焦慮、中度抑鬱，需休學在家接受治療並24小時看護。搜狐新聞

瑤瑤以家長名義向學校請假的聊天記錄。搜狐新聞

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王女士多次向校方維權，校方最初承諾開除李某，後改為「留校察看」，並建議受害女生轉學，家長對此強烈不滿，認為學校嚴重失職。

涉案男生被開除學籍

目前，警方已以「侵犯公民隱私權」對李某行政立案。王女士認為涉案行為已觸犯刑法，委託律師追究刑事責任。律師指出，李某偷拍未成年女生私密影片並在校內傳播，涉嫌侮辱罪及傳播淫穢物品罪，且因受害人為未成年人應從重處罰。

警方已以「侵犯公民隱私權」對李某行政立案。紅歌會

5月14日，學校德育處回應稱已對李某作出開除學籍和留校察看處分，後續將依警方調查結果進一步處理，並強調事件發生在校外。事件仍在調查中，後續發展備受關注。