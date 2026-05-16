領唱女謊稱破損退禮服 成都錦鯉合唱團遭牽連網暴幾停擺

5月12日，吳女士因演出完便退禮服引熱議，成都錦鯉合唱團被嚴重波及，幾乎瀕臨停擺。

合作不成謊稱禮服破損

此前，負責領唱的吳女士，先是找商家談合作，想用個人在社交平台的影響力得到376元的流蘇禮服贊助，被拒後自費購買。而後以衣服有破損為由申請退貨退款，商家後來發現衣服被明顯穿過，吊牌及防盜扣都已被拆。翻看吳女士朋友圈後更發現她在演出後穿禮服的照片，想要聯絡她卻被封鎖。

商家曝光事件後，吳女士發表聲明，表示有關針對她的言論並不屬實，個人亦沒有任何「白嫖」行為，聲稱要法律追究。事件即引發爭議。

連同合唱團被辱罵

事件發酵後，迅速演變成針對整個團隊的網路暴力。大量網民湧入合唱團官方帳號及團員個人社交平台，狂罵「白嫖合唱團」。更有人直接打電話對成員進行辱罵、人身攻擊，將怒火蔓延至整個合唱圈。多名無辜團員遭網暴，合作單位及演出運營方也被牽連，嚴重打擊團隊運作。

合唱團負責人接受《成都日報》專訪時還原真相：「涉事女孩只是單場演出的合作成員，事件純屬她個人的消費糾紛，合唱團從未參與、組織或介入該交易。」他無奈表示：「我們是純粹由音樂愛好者自發組建的團體，成員來自不同行業，有退伍軍人、企業員工、老師、學生、音樂人等。大家只因熱愛音樂而聚在一起，從來沒有統一要求著裝，也從未『集體白嫖』。」

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合作終止仍難彌補損失

事件發生後，合唱團已立即與吳女士終止合作，但損害已造成：不但多場已定演出被迫取消，後續巡演計劃難以推進，團隊藝術聲譽亦嚴重受創。作為一個沒有固定經費的自發團體，現在卻要花大量精力處理輿情、固定證據和維權，團隊運轉一度陷入停滯。

吳女士已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議。中華網

禮服商家已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議。中華網

15日，吳女士及禮服商家已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議，並對佔用網絡資源致歉。合唱團則指，將針對網絡造謠、誹謗、侮辱謾罵等違法行為，依法追究相關人士的法律責任。