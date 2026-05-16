Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

領唱女謊稱破損退禮服 成都錦鯉合唱團遭牽連網暴幾停擺

即時中國
更新時間：13:10 2026-05-16 HKT
發佈時間：13:10 2026-05-16 HKT

5月12日，吳女士因演出完便退禮服引熱議，成都錦鯉合唱團被嚴重波及，幾乎瀕臨停擺。

合作不成謊稱禮服破損

此前，負責領唱的吳女士，先是找商家談合作，想用個人在社交平台的影響力得到376元的流蘇禮服贊助，被拒後自費購買。而後以衣服有破損為由申請退貨退款，商家後來發現衣服被明顯穿過，吊牌及防盜扣都已被拆。翻看吳女士朋友圈後更發現她在演出後穿禮服的照片，想要聯絡她卻被封鎖。

商家曝光事件後，吳女士發表聲明，表示有關針對她的言論並不屬實，個人亦沒有任何「白嫖」行為，聲稱要法律追究。事件即引發爭議。

連同合唱團被辱罵

事件發酵後，迅速演變成針對整個團隊的網路暴力。大量網民湧入合唱團官方帳號及團員個人社交平台，狂罵「白嫖合唱團」。更有人直接打電話對成員進行辱罵、人身攻擊，將怒火蔓延至整個合唱圈。多名無辜團員遭網暴，合作單位及演出運營方也被牽連，嚴重打擊團隊運作。

合唱團負責人接受《成都日報》專訪時還原真相：「涉事女孩只是單場演出的合作成員，事件純屬她個人的消費糾紛，合唱團從未參與、組織或介入該交易。」他無奈表示：「我們是純粹由音樂愛好者自發組建的團體，成員來自不同行業，有退伍軍人、企業員工、老師、學生、音樂人等。大家只因熱愛音樂而聚在一起，從來沒有統一要求著裝，也從未『集體白嫖』。」

相關新聞：上海女網購「買真退假」 靠無理由退貨詐騙20萬

合作終止仍難彌補損失

事件發生後，合唱團已立即與吳女士終止合作，但損害已造成：不但多場已定演出被迫取消，後續巡演計劃難以推進，團隊藝術聲譽亦嚴重受創。作為一個沒有固定經費的自發團體，現在卻要花大量精力處理輿情、固定證據和維權，團隊運轉一度陷入停滯。

吳女士已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議。中華網
吳女士已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議。中華網
禮服商家已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議。中華網
禮服商家已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議。中華網

15日，吳女士及禮服商家已發佈聲明函，宣佈已經調解達成協議，並對佔用網絡資源致歉。合唱團則指，將針對網絡造謠、誹謗、侮辱謾罵等違法行為，依法追究相關人士的法律責任。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
18小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
19小時前
李先生與太太罕有齊患上腦幹腦炎，導致癱瘓。抖音
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
即時中國
6小時前
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
3小時前
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
3小時前
00:39
7旬翁尖沙咀上巴士 行駛期間突向前仆頭淌血 昏迷送院不治
突發
3小時前
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
生活百科
19小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
19小時前
美聯社
特朗普結束訪華即向台發警告：美方不願遠赴9500英里打仗 不想有人走向獨立
即時國際
8小時前