中國海事局5月15日公布，珠海海事局已發出航行警告：5月18日至19日（下周一及周二），每日上午8時至下午5時，南海部分海域將進行實彈射擊，期間禁止任何船舶駛入。

根據粵航警282/26號警告，實彈射擊範圍為以下四點連線的海域：

* （1）21-47.00N 113-38.00E

* （2）21-47.00N 113-41.00E

* （3）21-44.00N 113-41.00E

* （4）21-44.00N 113-38.00E

該區域位於珠江口外南海海域，距離珠海及港澳較近。珠海海事局提醒，所有船隻務必提前避開上述水域，以確保航行安全。

珠海海事局已發出航行警告：5月18日至19日（下周一及周二），每日上午8時至下午5時，南海部分海域將進行實彈射擊，期間禁止任何船舶駛入。中國海事局

珠海海事局發航行警告 南海部分海域18日起實彈射擊。微博/@南部戰區

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這類軍事訓練活動在南海並不罕見，但仍引起船隻及航運業界高度注意。特別是即將進入周末的兩天，正值不少船隻往來繁忙時段，建議相關船公司及船長及早調整航線，預料相關海域屆時將有軍方船隻及人員執行任務。

提醒： 前往南海、珠江口或附近水域的船隻，請密切留意最新航行警告，切勿擅自進入禁區。如有需要，可查閱中國海事局官方網站獲取最新資訊。