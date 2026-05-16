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馬斯克兒子X同款虎頭單肩包銷量激增

即時中國
更新時間：09:41 2026-05-16 HKT
發佈時間：09:41 2026-05-16 HKT

隨同特朗普訪華的全球首富馬斯克，前日帶上了6歲小兒子X進入北京人民大會堂，成為眾人焦點，其身上的虎頭單肩包亦成為網上話題，讓同款單肩包銷量激增。

回覆帖文指X在學普通話

國務院總理李強前日會見美國商界巨頭時，有記者拍攝馬斯克父子在人民大會堂現身。馬斯克身穿筆挺西裝，X則穿上中式刺繡背心，背着虎頭單肩包。有網民注意到馬斯克兒子後，在X平台發帖留言，馬斯克用中文回覆說：「我的兒子正在學習普通話。」

「馬斯克兒子的同款中國國風石蓮褐斜挎包」。 X@wangjupaian
「馬斯克兒子的同款中國國風石蓮褐斜挎包」。 X@wangjupaian
馬斯克帶着兒子X訪問中國，現身人民大會堂。 路透社
馬斯克帶着兒子X訪問中國，現身人民大會堂。 路透社


相關新聞：特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛

據了解，X背着的虎頭包是廣西原創品牌「芽小七手創」的作品，當前天貓520大促平台售價338元（人民幣，下同），當前該淘寶店舖整體銷量翻了十幾倍。

「芽小七手創」的創始人是廣西桂林女孩劉思蔚，她從小跟着媽媽一直做布藝繡工，美術學院畢業後，將桂林當地瑤繡工藝與現代時尚文化結合，設計出各種具有民族文化特色的繡件，通過淘寶推廣銷售。

馬斯克經常帶着X上班及出席公眾場合，去年不止一次帶兒子到白宮橢圓形辦公室，甚至帶女友和3個子女一起見印度總理莫迪。馬斯克是出名的「多仔公」，已知分別與4名女性生了14名子女。

 
 

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