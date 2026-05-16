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前珠海市長何寧卡落馬 畢業於復旦「最牛班級」

即時中國
更新時間：09:15 2026-05-16 HKT
發佈時間：09:15 2026-05-16 HKT

廣東省紀委監委昨日公布，廣東省人大財經委原副主任委員何寧卡涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。何寧卡畢業於上海復旦大學數學系，同前國家副主席李源潮是同學兼室友。何寧卡曾任珠海市長，其搭檔、前珠海市委書記李嘉2016年早已落馬。

現年66歲的何寧卡，湖南平江人，出身復旦大學數學系77、78級（1982年前後畢業），該班級被譽為復旦「史上最牛班級」。恢復高考後首批精英匯聚於此，全班人數不多，卻湧現大批頂尖人才，橫跨政界、學界與金融界。

與前國家副主席李源潮是室友

何寧卡的同學包括哈佛大學教授孟曉犁、哥倫比亞大學教授應志良、美國斯坦福大學數學教授李駿等。據何寧卡的同班室友、復旦大學數學系教授吳宗敏回憶，前國家副主席李源潮和何寧卡是室友。

何寧卡1987年起在中國人民銀行廣東省分行工作，曾任廣東分行辦公室主任、珠海分行行長等職。1999年起，何寧卡離開金融系統，調往珠海市政府，歷任副市長、市政府秘書長、常務副市長，2012年升為市長，2015年改任廣東省發改委主任，2018年退居省人大。

何寧卡擔任珠海市長時期的搭檔、前珠海市委書記李嘉早於2016年被查，2018年因受賄罪被判處有期徒刑13年。

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