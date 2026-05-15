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奧運體操冠軍︱楊威租400呎香港樓怨「胸貼背」 網民：再賣慘便沒意思了

即時中國
更新時間：16:36 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:36 2026-05-15 HKT

中國前奧運體操金牌得主楊威，年前因兒子升學，舉家到香港租住約400呎單位，一家六口非常擠迫，「前胸貼後背」，近日單位快租約到期，糾結應否續住向網民求意見，結果卻遭網民狂批虛偽賣慘，「再演下去就沒意思了」。

糾結兒子是否住學生宿舍

楊威日前分享其在香港租樓影片，指香港的居住環境十分擠迫，一家六口蝸居在400多呎的小屋裡，堪稱「前胸貼後背」。

全家排隊刷牙

楊威指，他與妻子楊雲擠在一張1.2米的小床上，姥姥帶著雙胞胎孫女睡在一個不到100呎的房間，還需加一張氣墊床才夠睡；兒子楊陽洋則睡在客廳沙發上。楊威無奈表示，早上全家刷牙洗漱都要排隊。

楊威表示，單位即將租約到期，目前正糾結於是否續約。他指，房東表示要加租，這會令楊威經濟壓力增加；另方面考慮讓兒子入住學生宿舍，以省開支及鍛鍊兒子獨立性，卻令父母放心不下安全問題，求網民提供建議。

網民紛留言，「我賺3000你問我？」、「人家幾千萬身家，普羅大眾就不要去共情了」、「再演下去就沒意思了」、「他帶貨一場都能掙香港一年的房租了，還在演」、「快有點過了，好感榮譽感給大家保留一點」、「帶貨賺了幾千萬吧 裝什麼呢」、「成年了還要擔心那放手的節點是什麼時候呢」、「別的學生住學生公寓就有安全問題了？」、「那麼有錢，還出來賣慘」。

楊威與妻子楊雲，均曾是國家體操隊成員，二人2006年結婚，育有一子二女。楊威曾先後奪得世界及奧運體操冠軍，2009年5月退役。楊威目前有直播帶貨。

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