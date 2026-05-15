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特朗普訪華︱中美特勤人員天壇爆衝突 西方記者受阻半小時

即時中國
更新時間：16:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-15 HKT

美國總統特朗普結束三日訪華行程。特朗普昨日參觀天壇期間，發生美方特勤人員因遭中方禁攜武器進入，一度爭執，連累西方媒體也因此受困半小時，最終中美雙方達成妥協始放行。

據白宮記者團指，昨於天壇現場，有美方特勤人員因攜有武器，遭中方阻截禁入天壇，雙方在場外「激烈對峙」，最後才妥協准入，令媒體團隊也受影響，遲了半小時才能入場。

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而多名此次在北京採訪特朗普訪華的西方記者也分別投訴，西方記者團隊多次遭中方阻撓跟拍特朗普，甚至不准媒體加入總統車隊。

這場混亂都被準備拍攝《火拼時速4（另譯：尖峰時刻）》（Rush Hour 4）的導演瑞特納捕捉，據悉，與中國的衝突激起了美國方面激烈的不滿，甚至有美國代表團成員稱這是「一場鬧劇」。

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在場媒體指出，雙方首場衝突發生在習特會場，當時一群中國記者湧入現場，撞倒並踐踏一名白宮先遣隊成員，當時其他成員大聲斥責中國媒體行徑。

另外，習特會在天壇合照後，美國媒體卻被帶到休息室內並禁止離開，令西方記者難以拍到習特二人繼續參觀天壇，即使他們二人離開，中方人員仍不讓記者加入總統車隊，引發爭執。

流出的事發影片中，有媒體高呼「我們該走了」，有白宮官員亦不滿，向中方表示，如果角色對調，「特朗普政府不會這樣對待中國媒體」。

 

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