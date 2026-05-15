東莞假暖男呃養20狗 供鬥犬磨牙撕咬被刑拘

廣東東莞有男子在網上以「愛狗家庭」人設，四出騙取小狗領養，其實是充作訓練烈性犬的撕咬訓練工具，多年來涉及網騙逾20隻狗。警方已以涉詐騙罪將男子刑拘。

活躍各社交平台騙狗

據「鋒線視訊」報道，東莞男羅某某，多年來在小紅書、微信、閒魚等社交平台，以愛狗男人設，自2018年起，以聲稱領養，已騙取到逾20隻狗。但其實，羅某某將網騙得來的小狗，拿作給烈性鬥犬作為訓練用途。

東莞有男子在網上以暖男人設，呃領養逾20狗，供鬥犬磨牙撕咬。示意圖。抖音

狗義工陳女士指，羅某某在領養到狗狗之後，一般兩天就會拉黑原犬主，然後讓以杜賓帶頭的幾隻訓練有素的狗去撕咬、捕獵狗狗，「狗狗變成烈性犬的磨牙工具、訓練工具。」

陳女士稱，送養的犬隻基本都被主人喂養多年，其中不乏名貴犬種，也有類似德牧之類的大型犬，因主人不便再照顧而選擇免費送養，若有經濟來往，也是路費之類的小額錢款，2023年左右，有犬主發現此騙局選擇報案，但未獲立案。

目前有十餘位犬主聯合控告，警方以詐騙罪的刑事罪名立案，該男子已被刑拘。