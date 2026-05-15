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特朗普訪華︱中國重量級企業家現身歡迎晚宴 雷軍搵馬斯克鬼馬自拍︱有片

即時中國
更新時間：09:49 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-15 HKT

5月14日晚，在美國總統特朗普的歡迎晚宴上，多位中國企業家亮相。包括，全國工商聯副主席、萬向集團黨委書記兼董事長暨首席執行官魯偉鼎、中國航空集團董事長劉鐵祥、中國商飛董事長賀東風、聯想集團董事長兼CEO楊元慶、小米CEO雷軍、海爾首席執行官周雲杰、海信集團董事長賈少謙、福耀玻璃工業集團董事長曹暉，以及字節跳動CEO梁汝波等企業家，與會企業家涵蓋先進製造、航空、數位科技、消費電子、汽車配套等關鍵領域。

晚宴現場。央視新聞聯播截圖
晚宴現場。央視新聞聯播截圖

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雷軍13年前曾訪特斯拉

而在晚宴開始前，一段雷軍與特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）合影的影片引發關注。宴會上，雷軍主動拿小米手機與馬斯克自拍。

兩人握手交流。張浦濟臻7@微博
兩人握手交流。張浦濟臻7@微博

馬斯克起初看向別處，雷軍輕拍其肩膀後兩人握手。隨後雷軍示意合影，馬斯克配合並做出眨眼搞怪表情。作為中美兩大新能源車企業的負責人，兩人的交流可追溯至十多年前。2013年，雷軍曾赴美拜訪馬斯克，並實地參觀特斯拉總部工廠。

2013年的兩人合照。華爾街電視 Wall St TV@X
2013年的兩人合照。華爾街電視 Wall St TV@X

另外，與國航董事長劉鐵祥和中國商飛董事長賀東風一起出席晚宴、坐在同一桌的，包括隨特朗普訪華的波音公司總裁兼總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），以及GE航空航天董事長兼總裁卡爾普（Larry Culp）。上一次波音獲得中國的飛機采購大單，還是在2017年11月特朗普訪華時。中國商飛此前與波音合資成立舟山波音完工中心，負責737MAX飛機的內飾安裝、噴塗和交付。

蘋果CEO蒂姆．庫克（Tim Cook）、英偉達CEO黃仁勳等美國企業家也出席了晚宴。

中國媒體分析指出，這些企業家出席晚宴，一方面展現了中國工商界對特朗普來訪的熱烈歡迎，另一方面也傳遞出中國企業願意積極參與全球合作、推動中美經貿互利共贏的正面訊息。

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