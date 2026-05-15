特朗普訪華︱魯比奧讚歎大會堂裝飾 推介同僚豎起拇指

初夏的北京昨日風和日麗，微風輕拂，氣溫宜人。上午時份，天安門廣場上空碧藍如洗，陽光灑落在人民大會堂淺黃色花崗岩外牆上，為這場備受關注的中美元首會晤增添一份明朗氣息。

特次子《江山如此多嬌》前留影

上午10時，美方車隊抵達東門外廣場。習近平微笑着歡迎到訪的特朗普，兩人握手14秒並簡單寒暄，神情從容，展現出大國元首間的穩健與自信。隨後，特朗普逐一介紹美方隨行官員，當介紹到國務卿魯比奧時，習近平與他握手約3秒，相互點頭致意。



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這是魯比奧首次以國務卿身份訪華，本身就具特殊意義。他擔任美國國會議員期間，曾在涉華議題上持強硬立場，自2020年起遭中國制裁，理論上被限制入境。此次隨團同行，顯示中方已解除相關限制，為中美高層溝通掃除障礙。

特朗普訪華，與習近平舉行中美峰會。新華社

有趣的是，這位一度被視為「反華急先鋒」的美國高官，昨步入人民大會堂東大廳時，似乎被宏偉寬敞、金碧輝煌的會議室裝飾所吸引，不停比劃着大廳的天花，更示意身旁的美國國防部長赫格塞思：「你看看這個。」

參與此次元首會談的中方官員陣容強大，包括中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、中央政治局委員兼外長王毅、中央政治局委員兼國務院副總理何立峰，還有國防部長董軍、國家發改委主任鄭柵潔、財長藍佛安、商務部長王文濤等。



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美方代表除魯比奧外，還有防長赫格塞思、財長貝森特、貿易代表格里爾、白宮副幕僚長米勒，以及美國駐華大使龐德偉等。據央視新聞報道，魯比奧在會談結束後接受訪問稱，中美關係至關重要且富有建設性，「世界穩定符合每個人的利益」。

隨訪的特朗普家族成員同樣引人注目。特朗普次子埃里克與夫人一同參觀人民大會堂，在經典畫作《江山如此多嬌》前駐足留影。這幅由傅抱石、關山月合作的作品，以磅礴氣勢描繪中國大好河山，在東大廳明亮光線映照下更顯氣勢恢宏。