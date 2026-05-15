氣球宗師︱37歲工程師收4000徒弟 狂接訂單半月吸金¥60萬｜有片

湖北襄陽37歲男子徐登勇，憑藉吹氣球絕活年收入破百萬，培訓逾4千名學徒。他原為電子工程師，2013年轉行學藝，目前專攻商場與大型活動氣球佈置。

培訓4000徒弟

徐登勇1989年出生，年輕時到廣州，從流水線工人做到電子工程師。原本以為人生會這樣走下去，直到2013年，他在一個綜藝節目上看到嘉賓穿著氣球做的衣服，因此產生了興趣。他認為氣球可塑性高、應用範圍廣，而且門檻低、啟動資金少，於是帶著三萬元（人民幣‧下同）積蓄到河南學習這門技術。一個月後學成回來，他在老家南漳縣開了一家「氣球派對」店。

他面對一些親朋好友的質疑，亦不在意，繼續走街串巷派發傳單。逐漸地，他接上宴會、活動現場佈置的單子。2015年，他轉戰襄陽後，更是打開了商場佈置、大型活動佈景市場，不僅本地訂單做不完，更有不少外地客戶慕名前來。

2017年，徐登勇先後受邀參加《出彩中國人》《黃金100秒》節目。不久，訂單從全國各地飛來，當年收入超100萬元，最大的一筆訂單是江西一家樓盤的氣球藝術展，從策劃到執行僅半個月時間，費用60萬元。

自創3招延氣球壽命

同樣是材質氣球，一般人做的造型三到四天就漏氣變形，但徐登勇做的至少能維持一周。他認為「保質期」是氣球商業價值的關鍵。普通婚宴或生日派對只需撐一天，但商場佈置或藝術展則需一周到一個月。為延長氣球壽命，他自創三招，從打結手法、套球工藝以及球內注膠上著手。

2022年，徐登勇在湖北省「工友杯」首屆「e有絕活」高技能人才大賽中斬獲「十佳絕活獎」。《湖北日報》

2019年，中國氣球藝術大賽中，其創意作品《神獸龍馬》斬獲大型組冠軍；2023年，他創意設計的10米巨型氣球蛋糕造型，被全國近30家超市選用。成名後，徐登勇依托南漳縣總工會打造勞模創新工作室，把研發的氣球造型編制方法錄制成視頻，開展線上線下公益培訓。截至目前，徐登勇已累計培訓4000餘名氣球造型從業人員。