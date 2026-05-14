特朗普訪華︱習特會今登場 央視播中美首部合拍動畫《功夫熊貓3》

中美元首今日（14日）在北京會晤，央視電影頻道，將在今日下午播出中美首部合拍動畫片《功夫熊貓3》。



央視官網節目表，由今日下午2時42分開始，連續播出逾三小時的《功夫熊貓》系列電影，先後播出《功夫熊貓》及《功夫熊貓3》。之前網上有傳頻道播放《孫子從美國來》，不過最終未有出現安排。

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網傳播《孫子從美國來》

據悉，《功夫熊貓3》是首部中美合拍的動畫電影，於2016年上映。該片由中影股份、中美合資的東方夢工廠以及美國夢工廠（動畫）三方聯合出品。



央視電影頻道曾在2019年中美貿易戰升級的形勢下，連續播放《上甘嶺》、《英雄兒女》等多部抗美援朝題材的電影，後又在中美領導人通話後播出講述兩國軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》。該頻道當時在官方微博稱：「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代。」



去年5月，中美均稱日內瓦會談取得實質進展後，央視電影頻道曾擬在5月12日晚播出電影《紐約，我愛你》，隨即引起熱議，最終臨時撤檔。

央視播放《功夫熊貓》系列電影，亦引起網民熱議。網民意見：

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