Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普訪華︱習特會今登場 央視播中美首部合拍動畫《功夫熊貓3》

即時中國
更新時間：09:05 2026-05-14 HKT
發佈時間：09:05 2026-05-14 HKT

中美元首今日（14日）在北京會晤，央視電影頻道，將在今日下午播出中美首部合拍動畫片《功夫熊貓3》。

央視官網節目表，由今日下午2時42分開始，連續播出逾三小時的《功夫熊貓》系列電影，先後播出《功夫熊貓》及《功夫熊貓3》。之前網上有傳頻道播放《孫子從美國來》，不過最終未有出現安排。

相關新聞：特朗普訪華︱今與習近平進行雙邊會談 晚上出席國宴︱持續更新

網傳播《孫子從美國來》

據悉，《功夫熊貓3》是首部中美合拍的動畫電影，於2016年上映。該片由中影股份、中美合資的東方夢工廠以及美國夢工廠（動畫）三方聯合出品。

央視電影頻道曾在2019年中美貿易戰升級的形勢下，連續播放《上甘嶺》、《英雄兒女》等多部抗美援朝題材的電影，後又在中美領導人通話後播出講述兩國軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》。該頻道當時在官方微博稱：「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代。」

去年5月，中美均稱日內瓦會談取得實質進展後，央視電影頻道曾擬在5月12日晚播出電影《紐約，我愛你》，隨即引起熱議，最終臨時撤檔。

央視播放《功夫熊貓》系列電影，亦引起網民熱議。網民意見：
寒雨微博：這幾個意思啊
可愛鬼又搗蛋：團結合作
西瓜melon：3是父子重逢的劇情 ~

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
12小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
00:23
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
8小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
11小時前
習近平今日會與特朗普進行雙邊會談。路透社
特朗普訪華︱今與習近平進行雙邊會談 北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式︱持續更新
大國外交
11分鐘前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
16小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
15小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
9小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
22小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
影視圈
16小時前