AI競爭從智力轉向執行 李彥宏：日活智能體數或超100億

Create2026百度AI開發者大會昨起一連兩日在北京舉辦。百度創始人李彥宏在開幕式上表示，今年智能體替代了模型出圈，AI的競爭已從智力轉向執行。

他首次提出AI時代的「度量衡」——日活智能體數（Daily Active Agents，DAA），「衡量一個平台和生態的繁榮，更應該看的是DAA這個指標，關注有多少Agent在給人類幹活，並交付結果。」他預測，未來全球DAA可能超過100億。

提出「AI時代進化論」

李彥宏提出「AI時代進化論」。其含義一是智能體的自我進化，從被動響應到主動提升並執行；二是人類個體的自我進化，從普通個體到超級個體，並學會跟AI共存；三是企業組織的自我進化，從人際分工協作，到人與智能體的混合編隊，成為超級組織。

圍繞智能體應用爆發，百度集中發布和升級通用智能體DuMate、代碼智能體秒噠、數字人智能體百度一鏡等系列產品。

《星島》駐京記者 楊浚源