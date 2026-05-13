中國留學生受襲｜遭澳洲露宿者掰斷手指 負傷連夜開發AI工具助同儕

遠赴澳洲留學的中國學生里昂（化名），近日在悉尼一間麥當勞用餐時，竟遭一名陌生漢暴力襲擊。對方不僅公然搶奪其手中薯條，更狠手掰斷其拇指，導致里昂當場脫臼及韌帶受傷。這宗駭人聽聞的隨機傷人案，意外激發了里昂的科研精神，他在養傷期間連夜開發出一款AI系統，旨在引導留學生應對海外突發意外。

惡漢強扭拇指致脫臼

據《晶報》等內媒報道，事發於當地時間5月11日晚上約8時，正在悉尼某大學就讀數學系三年級的里昂，於一間麥當勞用餐。據里昂描述，一名戴兜帽的鬍鬚男子突然靠近並翻弄其包裝袋，隨後更強行搶奪他手上的薯條，聲稱「這是我的」。里昂確認餐點無誤後婉言否認，不料對方竟突然情緒失控，質問：「你覺得你比我強？」隨即一邊手抓住里昂左手四指，另一邊手猛力反方向扭轉其大拇指。

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里昂形容當時聽到「嘎嘣」一聲，拇指當場脫臼。兇徒得逞後抓起一把薯條逃離現場，里昂則強忍劇痛，在患處腫脹前自行完成關節復位，並向店方索取冰塊冰敷。約十分鐘後，路人發現兇徒竟返回現場觀望，警方接報到場後，發現該漢仍在門口「蹲守」，遂將其當場拘捕。

負傷創AI救援助手

里昂被送院後診斷為拇指關節脫位及韌帶損傷。這次經歷讓他深切體會到，留學生在國外遇上突發險情時往往感到茫然，不熟悉報警及就醫流程。身為圖神經網絡科研生的他，決定利用專長，連夜開發名為「SafeAbroad留學生事件材料助手」的AI項目。

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該系統並非普通的聊天機械人，而是一個專門應對突發事件的流程整理系統。用戶輸入事件經過後，AI會自動評估風險等級，提示是否需要即時報警或傳喚救護車，並協助拆解事件時間線，查漏補缺，同時列出必須保留的核心證據（如監控及醫療記錄）。

里昂表示，他不希望有人需要用到這款工具，但萬一遇險，希望這個「手機裡的冷靜朋友」能告訴受害者下一步該如何自救及保全權利。目前，他正等待澳洲警方進一步處理案件，不排除會起訴涉案露宿者。