山東漁民遇險不離棄感動全網 死抱昏迷同伴漂浮10小時終獲救︱有片

山東威海石島以南海域昨日（12日）發生驚險的海上救援事件。兩名漁民因突發風浪墮海，在冰冷海水中漂浮逾10小時後，被途經的巨型貨輪「宏博3」號發現並救起。救援期間，其中一名清醒的漁民在生死關頭，仍緊緊抱住已昏迷的同伴，至死不放，最終雙雙獲救，事件令人動容。

救生艇螺旋槳被纏險象環生

據了解，事發於12日上午約11時，「宏博3」號貨輪航行至石島以南海域時，當值船員發現海面有掙扎的身影及呼救聲。當時現場風急浪高、水溫偏低。船長張軍接報後，立即啟動人員墮海應急預案，並通報所屬的南通宏博海運有限公司及威海海事部門。

為免巨型貨輪直接靠近對墮海者造成二次傷害，張軍指揮船隻佔據上風有利位置，並下令放下救生艇。4名船員冒著巨浪駛向落水者，成功將兩人救上艇，其中一人當時已陷入昏迷。惟回程時險象環生，救生艇螺旋槳被海中大量漁網纏繞，無法駛回母船。最終在船長讓載重逾7萬噸的「宏博3」號緩慢靠近，成功接回所有救援人員及獲救漁民。

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生死關頭展現人性光輝

張軍事後表示，當地大霧瀰漫了一日一夜，幸好事發水域能見度尚可。兩人得以大難不死，全賴該名狀態較佳的漁民用盡全力向貨輪呼救。

據悉，兩人墮海後在水中浸泡了10多個小時。張軍指出，在海上遇險的極端情況下，若該名漁民選擇鬆手放棄同伴，其個人的生存機率必然會更大，但他卻選擇一隻手死死抱住昏迷的同伴，展現了非常感人的患難互救精神。至同日下午1時47分，貨輪成功將兩人移交中國漁政船隻，圓滿完成救援任務。

據內媒《現代快報》報道，今次已非南通宏博海運有限公司旗下貨輪首次參與海上救援。今年2月21日，該公司另一艘貨輪「宏博9」號在駛往危地馬拉途中，亦曾目睹一艘快艇傾覆。船員當時迅速啟動救援，拋下救生圈及軟梯等，僅用38分鐘便將8名墮海人士全數救起。