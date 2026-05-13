特朗普訪華︱隨團魯比奧穿NIKE Tech惹熱議 與馬杜羅運動服同款

美國總統特朗普今日稍後時間抵達北京，進行三日國是訪問，國務卿魯比奧（Marco Rubio）今次亦有隨團。白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙（Steven Cheung）今早在社交平台X發帖，相片顯示魯比奧在空軍一號，當時他穿上委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國抓捕時的同款NIKE運動套裝。相片即時引起關注。



照片所見，魯比奧一臉嚴肅的站在機艙內，穿著的運動服疑似今年一月，馬杜羅被捕時所穿的同款NIKE套裝。帖文半天內已獲得逾百萬次瀏覽，近兩萬人點贊。

馬杜羅被美軍抓捕時的情況。Truth Social@realDonaldTrump

美國國務卿魯比奧今次都有隨團訪華。X@Steven Cheung

霍士新聞報道稱，魯比奧在「空軍一號」未有穿上慣常的西裝，反而換上運動服，與美國高級官員在公務出訪期間通常穿著的正式服裝不同。

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王毅曾奉勸：好自為之

魯比奧（Marco Rubio）過去被視為「反華急先鋒」，在擔任美國參議員期間，魯比奧曾因為在涉疆涉港議題上攻擊中國，兩次被中方列入制裁名單。

他去年初接任美國國務卿後，中國外長王毅曾在首次通電話中奉勸對方「好自為之」。在特朗普開始第二個任期後，有指他會陪同特朗普訪華，中國外交部當時回應說，制裁是針對魯比奧擔任國會參議員期間的涉華言行。