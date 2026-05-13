殘障外甥女告舅父獲母¥857萬遺產 一原因只爭回OPPO手機

遼寧有殘疾女子狀告舅父，要求對方交還亡母的¥857萬元人民幣、金銀首飾、證件遺物等遺產，法院二審後維持被告可繼續保有亡姊贈予的財物，僅需交還一部OPPO手機予原告。

留有錄音錄影遺囑

紅星新聞12日報道，據中國裁判文書網，遼寧省鞍山市中級人民法院近日公布本案的二審判決。

案情指，殘疾原告人劉某，要求舅舅范某甲、表弟范某乙，交還其病逝母親范某價值¥857萬的現金、房屋等遺產。

2023年6月去世的范某，生前留下獲醫生證明是神智清醒下訂立的錄影錄音遺囑，指因獲弟弟范某甲長年不離不棄照顧，決定將所有財產在其身故後，由范某甲繼承。

范某甲亦簽承諾書，會在劉某生活醫療有欠缺時，予以資助，維持生活、醫療等無憂。

遺囑還載明：范某在此兩三年之前，已將100萬元現款和三處商舖（估值約160萬元）贈與女兒劉某。

一審認為，范某甲等取得范某生前銀行賬戶中的款項均不構成不當得利。此外，范某生前留有遺囑，范某甲管理的錢在范某去世後轉化為遺產，因范某甲針對范某的遺產糾紛已另案起訴，故本案對於范某遺產問題不予處理。僅判將范某甲自認佔有范某的OPPO牌A59s手機一部交還劉某。

二審法院認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，故駁回上訴，維持原判。