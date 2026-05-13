特朗普訪華︱《人民日報》文章談中美關係 「回不到過去，但有更好未來」

美國總統特朗普將於今日（13日）晚抵達北京，相隔9年再次訪問中國。按行程，他將於周四（14日）早上，與國家主席習近平舉行雙邊會談。外界關注，今次兩國元首會晤對中美關係未來的發展。《人民日報》今日發表「中美關係回不到過去，但有一個更好的未來」的文章。



文章指出，中美關係已走到全新的歷史方位。中美元首又一次握手，必將是一個具有里程碑意義的新起點。

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文章引述國際觀察人士指，近10年內，中美關係經歷兩輪從跌至低谷到重回正軌的起伏歷程。今天雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰，中美關係展現出韌性中開新局的可能。



文章續指，中國不挑戰、不尋求取代美國，樂見美國繁榮發展。中方維護自身正當權益的意志同樣堅定不移。面對關稅戰、貿易戰，中方願「談」敢「打」，堅守原則與底線，不僅彰顯了硬核實力，贏得了國際尊重，也為雙方回到談判桌前，通過對話協商解決分歧創造了可能。

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今天中美對話更平等

文章稱，中美互動模式的變化，讓更多人認識到：中國發展壯大是歷史大勢，任何遏制打壓中國的企圖都不可能成功。中美雙方互動越來越平等，美國看中國的眼光更加平視，已成為國際戰略界的共識。這不僅是發展態勢、力量格局的映照，更是理性與成熟的回歸。



中美元首會晤前夕，有國際學者作出如是展望。國際輿論普遍認為，當前正是中美「重新校準彼此目標與互動方式的窗口期」。元首外交高瞻遠矚的戰略引領，確保中美關係這艘巨輪不觸礁、不偏航、不失速。



文章亦提到，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。習近平多次同特朗普表明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。明確原則底線，正是防止中美關係出現嚴重風險的責任擔當。

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台灣是中美關係最敏感核心問題

此外，經貿既是近年來中美分歧較為突出的領域，也是看清兩國關係本質的一個窗口。



文章稱，近年來，美方單方面發起對華關稅戰、貿易戰，泛化國家安全概念，在科技領域出台嚴苛管制措施。種種擾亂正常經貿合作的做法，不僅沒能解決其貨物貿易逆差和產業競爭力問題，反而讓美國企業和消費者付出了沉重代價。



中美經貿關係的波折起伏，給雙方帶來重要啟示。從經貿到全局，一個結論愈加清晰：中美對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。



文章寫道，當前，國際形勢正經歷二戰結束以來最深刻演變，地緣衝突頻發，經濟全球化遭遇逆流，全球治理赤字更加突出，人類共同面臨的挑戰前所未有。

中美鬥，世界憂

推動全球發展，離不開中美合作。世界經濟經不起前兩大經濟體陷入「脫鉤斷鏈」。雙方應該做伙伴、做朋友，讓經貿合作繼續成為中美關係的壓艙石，成為世界經濟增長的推進器，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。



此外，當前，中東局勢持續緊張，衝突外溢風險上升。中方始終認為，武力不是解決問題的辦法，堅持為和平奔走，支持一切有利於恢復和平的努力。



文章最後強調，中美合，世界安；中美鬥，世界憂。面對新形勢、新挑戰，中美雙方都應秉持責任意識，把穩定的信號釋放得更充分，把合作的道路走得更寬廣，為世界應對挑戰、開創未來注入更強勁的正能量。