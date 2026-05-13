四川活蛇闖入火鍋店周圍爬 食客慌失失企上凳避難︱有片

四川有火鍋店發生蛇闖入事件，嚇得大批正在用餐的食客，紛紛四散躲避，部份人更要企上木凳避蛇。

網民:我看到會原地去世

據網上影片，事伋於11日的巴中市三老表火鍋公社，拍片者表示當時正於該店吃火鍋，突現發現座位旁多了一條活蛇，正在不斷蜿蜒爬行，時而攀上花架，時而在地上蠕動。

食客立時散開躲避，有人更驚得站在木凳上，不敢下來。

不久，食店工作人員戴上手套，合力將蛇捕捉及放入麻袋帶走。

三老表火鍋公社工作人員12日向《瀟湘晨報》表示，該條四圍爬的蛇，是無毒的菜花蛇，「不清楚蛇是從哪裡來的」，已經將牠帶到大山裡放生。

他指，受影響食客亦理解事件不是人為，沒有投訴，店家則向這批食客提供優惠，店內事後已全面清掃及消毒。

網民表示，「我看到會原地去世」、「蛇比人還害怕呢」、「太刺激了…」、「現場加菜」、「要我的命嗎」、「做水煮切片」。