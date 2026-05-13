消毒員入錯房睇清「光豬」女客 武漢酒店願賠30倍房費

湖北武漢鉑萊華快捷酒店一名消毒工作人員，前日使用總房卡錯開一名女客人房房門，事發時該客人未穿衣物，私隱遭到洩露。涉事酒店店長致歉指，酒店與消毒方均有責任；消毒方願按房費30倍標準賠付。警方已介入協調。

女住客受驚聯繫家長報警

事發於11日下午，20餘歲的女客人肖林（化名）告訴「上游新聞」，自己到湖北仙桃參加考試，為出行便利當日入住該酒店309號客房。

下午2時許，她洗浴完畢尚未穿衣，門外便傳來敲門聲，她出聲詢問來人身份，話音未落客房房門便被徑直打開，一名身穿白色T恤、佩戴眼鏡的中年男子出現在門口。

事發後，肖林受到驚嚇，聯繫家長並報警，武漢市警方介入協調。涉事酒店店長坦言，此事酒店與消毒方均存在責任，願向當事人致歉並予以相應賠償。

涉事消毒企業武漢明潔環保科技有限公司負責人致歉稱，開門人員確為公司在職員工，公司作業存在失誤，願按房費30倍標準賠付。