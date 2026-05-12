世界盃2026｜開鑼在即內地轉播權未定 傳FIFA五折「跪求」央視促成合作

距離2026年美加墨世界盃開鑼愈來愈近，國際足協（FIFA）與中央電視台（CCTV）至今仍未就轉播權達成協議。面對「流標」危機，FIFA方面展現出極大誠意，據報其高層代表團正啟程飛往北京，試圖以低於五折的「跳樓價」促成合作。

高層親自赴華談判

綜合內地媒體報道，包括國際足協秘書長馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）及媒體版權主管珀蒂（Jean-Christophe Petit）在內的代表團，將於本周內抵達北京，與央視進行「最後談判」。消息人士透露，雙方對達成協議持樂觀態度，最快有望於5月中至月底宣布消息。

本屆世界盃將由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦。

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據悉，FIFA為了打破僵局，願意作出「重大讓步」。目前的談判重點預計將2026年及2030年世界盃的轉播權「捆綁銷售」，試圖透過打包形式降低單屆均價。此前有消息指，FIFA已將中國市場的版權報價從最初的3億美元，大幅下調至1.2億至1.5億美元，但仍高於央視屬意的8,000萬美元心理價位。

距離世界盃開幕愈來愈近，但FIFA官網的轉播權銷售公告中，中國大陸市場仍標示為「待售」。 新華社資料圖

時差成最大絆腳石

央視在談判中表現謹慎，主要源於多項現實考量。首先是地理障礙，由於主辦地美加墨與中國有約12小時時差，大部分賽事均在中國凌晨或清晨舉行，這將直接衝擊電視收視率及商業廣告招商。

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48隊「擴軍」稀釋競技質量

其次，本屆世界盃首次由32隊擴軍至48隊，比賽場次雖然大幅增加，但部分場次的競技水平被認為遭到「稀釋」，對觀眾的吸引力存疑。

傳央視拒世界盃2026天價轉播權。 路透社資料圖

FIFA失去轉播將遭沉重打擊

儘管雙方在價錢上仍有分歧，但FIFA顯然更依賴中國龐大的受眾群。數據顯示，在2022年卡塔爾世界盃期間，中國貢獻了全球數碼及社交媒體平台總觀看時長的49.8%，傳統線性電視的全球覆蓋佔比亦達17.7%。

分析指出，若失去中國市場的廣泛轉播，將對FIFA的全球媒體戰略及商業收入構成沉重打擊。更有網民諷刺指，鑑於中國球迷的貢獻度，FIFA甚至應反過來向央視支付費用以確保轉播。雙方最終能否在最後關頭握手言和，將成為體壇關注焦點。

