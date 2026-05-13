家長注意｜深圳6歲童食「生菜包烤肉」惹禍 滿身瘀青險當血癌

不少人食日韓烤肉時，都喜歡以新鮮生菜包裹烤肉同吃，認為口感清爽又健康。然而，看似乾淨的生菜若未經徹底清洗，隨時暗藏肉眼看不見的寄生蟲！據內媒報道，深圳近日有一名6歲男童因進食「生菜包烤肉」後，全身長滿青紫色瘀斑及血腫，家長一度憂心兒子患上血癌。經醫院抽絲剝繭後，證實男童是因生吃生菜而感染寄生蟲。

真相是寄生蟲作怪

據《深圳晚報》，6歲男童小明（化名）早前隨家人外出聚餐，期間進食了生菜包烤肉。約一星期後，小明的四肢及軀幹無故出現大量大小不一的青紫色瘀斑，部分更形成明顯血腫，輕輕觸碰便感到疼痛，且伴隨食慾不振及精神狀態欠佳。家長大驚下將他送往中山大學附屬第七醫院兒科求醫。

經抽血化驗，醫生發現小明的血紅蛋白及血小板數量正常，排除了白血病（血癌）的可能；但其白血球中的「嗜酸性粒細胞」比例卻異常飆升至46.2%（正常值僅為0.5%至5%）。其後，化驗科透過多次糞便檢測及培養，終驗出「鈎蟲」（Hookworm）的蟲卵及幼蟲，確診小明因寄生蟲感染，引發「獲得性嗜酸性粒細胞增多相關血小板功能障礙」（APDE）。

科普知識：為何寄生蟲會導致全身瘀斑？

為何進食帶有寄生蟲的生菜會引發全身瘀青？醫學界指出，當鈎蟲幼蟲經口腔進入人體後，會在腸道內定居及繁殖。這種外來寄生蟲會激發人體免疫系統的異常反應，從而干擾血小板正常的凝血功能（即APDE）。當血小板無法正常發揮作用時，微血管一旦受到輕微壓力，便容易出血並在皮下積聚，形成患者身上的大片瘀斑及血腫。

此外，鈎蟲是一種常見的腸道寄生蟲，其蟲卵廣泛存在於受污染的土壤中。由於生菜貼地生長，若農地使用了未經充分發酵的農家肥，或灌溉水源受污染，葉片極易沾染蟲卵。由於蟲卵體積微小，單靠清水難以徹底沖走。值得注意的是，兒童的腸胃黏膜嬌嫩，胃酸分泌不足，無法如成年人般有效殺滅進入體內的寄生蟲幼蟲，加上免疫力尚未發展完善，因此成為感染的高危族群。

三大危險信號需及早求醫

幸好，小明在接受口服驅蟲藥治療一星期後，血液指標大幅回落，身上亦無再出現新瘀斑，目前正穩步康復中。醫生提醒家長，若兒童出現以下三大異常信號，必須及早求醫排查：

身體無故出現瘀斑，輕微碰撞即青紫且久不消退； 驗血顯示「嗜酸性粒細胞」異常升高（寄生蟲感染的標誌性指標）； 伴隨腹痛、食慾差、面色萎黃或乏力等腸道反應及貧血症狀。

專家教路：「挑、洗、燙、熟」四大防線

針對日常預防，醫療專家建議市民在處理綠葉蔬菜時應謹記「挑、洗、燙、熟」四大法則，切勿盲目追求生食：

挑： 優先選擇正規超市或連鎖菜場購買生菜，規模化種植的污染機率遠低於無追溯資訊的散裝菜。

洗： 切去根部及老葉後，在流動清水下逐片搓洗褶皺處1至2分鐘；其後以淡鹽水（1升水加10克鹽）浸泡10至15分鐘，可去除蟲卵，最後用大量清水沖淨。

燙： 兒童、孕婦及免疫力較低人士，建議進食前將生菜在沸水中汆水（焯水）10至30秒，及後以冷水沖洗保特脆嫩。

熟： 高溫烹飪能徹底消除寄生蟲感染隱患，為安全起見，建議盡量將蔬菜徹底煮熟後才進食。