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名牌Miu Miu拒售杭州三街道 疑因直播網紅頻繁「穿完就退」

即時中國
更新時間：21:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-13 HKT

繼奢侈品牌聖羅蘭之後，意大利名牌MIU MIU被曝對杭州至少三個街道實施限購拒售，消費者將收貨地址設置為盈豐街道、西興街道、四季青街道等區域時，無法下單購買商品。內媒分析稱，相關區域均為杭州直播經濟重要陣地，部分直播主存在「穿完就退」、「用完即退」等行為，令奢侈品牌被逼一刀切「拉黑」自救。

澎湃新聞報道，近日有杭州網友反映，在隸屬於Prada集團的意大利品牌MIU MIU官方旗艦店選購商品時，將收貨地址設置為蕭山區盈豐街道、濱江區西興街道、上城區四季青街道的多個地點，定單頁面均提示「您所購買的商品不在限購支持的區域內，暫不能購買」，更換為杭州其他區域地址後則可正常下單。 

直播電商產業核心集聚區

雖然品牌方並未公開承認設置限購及說明具體原因，但據潮新聞報道，被限購的街道，無一例外是杭州直播電商產業的核心集聚區。

其中，盈豐街道是杭州直播電商的重要集聚地，聚集大量頂流網紅和大型MCN機構（網紅經紀公司）；西興街道是濱江區的網紅重鎮，擁有大量中小直播園區；四季青街道地處錢江新城核心區，高端樓宇林立，同樣是直播電商與網紅經濟的重要布局區域。這些區域擁有大批主播、模特兒、MCN機構從業者及相關產業鏈人群。

對於單價動輒上萬元的奢侈品，商品在流通過程中產生的折舊、損耗成本極高。如果頻繁遭遇大規模、集中性的「拍攝使用後退貨」，將給品牌帶來巨大的經濟損失和庫存管理難題。在無法精準識別和阻止個別惡意帳號的情況下，一些品牌或店舖可能採取了「一刀切」的區域限制策略，將發貨風險較高的整個街道地址列入「黑名單」。

潮新聞評論稱，這種做法雖然短期內或許能減少損失，但卻引發了「地域歧視」和對正常消費者權益的侵害。

日前，另一奢侈品牌聖羅蘭（YSL）亦被曝「拉黑」蕭山區盈豐街道。澎湃新聞實測選取盈豐街道30個地址，涵蓋居民小區、商場、政府機關、社區服務中心等各類場所，均無法在聖羅蘭淘寶官方旗艦店下單。當時，客服否認店舖設置了任何購買限制。

事件引發輿論熱議，有網民稱：「商家也是無奈，應該曝光懲罰無良買家。」也有人稱：「拉黑太粗暴，確實傷了無辜買家。」截至5月10日下午4時，聖羅蘭已對盈豐街道地址恢復正常下單。

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