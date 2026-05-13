廣西梧州巴士墜幾十米山 警方指8人傷當中3人不治

11日，有多名網友發視頻稱在廣西梧州雲龍大橋，一輛公交巴士與小車碰擦後落在橋底。根據現場視頻顯示，一輛紅色巴士橫翻落在橋底，橋上的護欄被撞斷。有警車與救援人員到場，車內有人員被困。13日，當地警方確認，事故中有8人受傷，當中3人死亡。

梧州市公安局交通管理支隊13日發通報，指事件共導致8人受傷，分別是巴士6人，汽車2人，當中巴士上3名乘客傷重搶救無效死亡，其餘5人情況穩定。初步已排除兩名司機涉及酒駕毒駕，事故原因仍在調查。

據梧州市萬秀區人民政府通報，11日下午2時50分許，在梧州市萬秀區西江三路一輛巴士與一輛普通汽車碰撞，事故造成公交車墜翻。經現場勘查，公交車上共6人，均已脫困並送醫治療。小型汽車上2人受輕傷，已第一時間自行就醫。

公交車上共6人，均已脫困並送醫治療。極目新聞

「這座橋大概有幾十米高，落差很大。事故看著十分驚險，車身已經嚴重受損了。」現場一位目擊者向內地「潮新聞」回憶，事故發生不久後，雲龍大橋第一時間實施全段封路管控，橋面及周邊區域禁止車輛和行人通行，現場秩序由工作人員維護。「現在現場多輛消防車、救援車輛陸續趕赴事發點位。」該目擊者稱，涉事墜落的公交車目前仍未被起吊上岸。

與此同時，潮新聞致電梧州市消防救援支隊（局）指揮中心，工作人員表示，救援人員已第一時間開展現場搜救、應急處置等相關工作，具體情況以官方通報為准。

公開資料顯示，雲龍大橋建於1996年4月26日，於1998年7月30日全線通車。作為當地重要過江交通要道，該橋運營多年來曾多次遭遇險情並進行維修加固。2009年7月7日至9月28日，雲龍橋封橋更換斜拉索 。