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廣西梧州公共巴士墜山多人傷 目擊者：橋高幾十米

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更新時間：21:40 2026-05-11 HKT
發佈時間：21:40 2026-05-11 HKT

（今日）11日，有多名網友發視頻稱在廣西梧州雲龍大橋，一輛公交巴士與小車碰擦後落在橋底。根據現場視頻顯示，一輛紅色巴士橫翻落在橋底，橋上的護欄被撞斷。有警車與救援人員到場，車內有人員被困。

據梧州市萬秀區人民政府通報，11日下午2時50分許，在梧州市萬秀區西江三路一輛巴士與一輛普通汽車碰撞，事故造成公交車墜翻。經現場勘查，公交車上共6人，均已脫困並送醫治療。小型汽車上2人受輕傷，已第一時間自行就醫。

公交車上共6人，均已脫困並送醫治療。極目新聞
公交車上共6人，均已脫困並送醫治療。極目新聞

「這座橋大概有幾十米高，落差很大。事故看著十分驚險，車身已經嚴重受損了。」現場一位目擊者向內地「潮新聞」回憶，事故發生不久後，雲龍大橋第一時間實施全段封路管控，橋面及周邊區域禁止車輛和行人通行，現場秩序由工作人員維護。「現在現場多輛消防車、救援車輛陸續趕赴事發點位。」該目擊者稱，涉事墜落的公交車目前仍未被起吊上岸。

與此同時，潮新聞致電梧州市消防救援支隊（局）指揮中心，工作人員表示，救援人員已第一時間開展現場搜救、應急處置等相關工作，具體情況以官方通報為准。

公開資料顯示，雲龍大橋建於1996年4月26日，於1998年7月30日全線通車。作為當地重要過江交通要道，該橋運營多年來曾多次遭遇險情並進行維修加固。2009年7月7日至9月28日，雲龍橋封橋更換斜拉索 。

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